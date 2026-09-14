Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Зачем втыкать зубочистки в торт: рабочий лайфхак для спасения десерта

Анна Ярославская
14 сентября 2026, 11:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Зубочистки в быту выручают во многих случаях.
Зубочистка, торт
Зубочистки защищают торт от прилипания пленки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, pixabay.com

Читайте в материале:

  • Зубочистки помогают легко очистить разъем для зарядки смартфона
  • С помощью деревянных палочек можно восстановить расшатанную петлю
  • Тонкий кончик позволяет разблокировать дверь и распутать узлы

Коробочка с зубочистками есть практически на каждой кухне: они дешевые, компактные и могут пригодиться в самых разных ситуациях. В частности, небольшой размер и заостренная форма делают зубочистки особенно удобными для выполнения задач, требующих точности.

Шесть неожиданных способов использования зубочисток

Очистка разъема для зарядки телефона

видео дня

Карманный ворс и другой мелкий мусор могут забиваться в разъем для зарядки телефона, из-за чего кабель перестает нормально подключаться. Архитектурный инженер Энди Гиббс рекомендует аккуратно удалять скопившуюся грязь с помощью зубочистки, пишет Martha Stewart.

Сначала выключите телефон, а затем осторожно проведите зубочисткой по краям разъема. Ни в коем случае не пытайтесь протолкнуть ее глубоко внутрь.

Пищевая пленка не прилипнет к торту

Чтобы пищевая пленка не прилипала к поверхности торта с кремом, можно сделать небольшую конструкцию из зубочисток. Воткните несколько зубочисток вертикально вокруг торта, а затем накройте его пленкой так, чтобы она лежала на зубочистках и не касалась поверхности десерта.

Если речь идет об особенно нежных продуктах, убедитесь, что зубочистки надежно закреплены и не соприкасаются с тем, что можно случайно проткнуть или загрязнить. И обязательно выньте их перед подачей блюда.

Очистка забитой лейки душа

В небольших отверстиях душевой лейки со временем могут скапливаться минеральные отложения, из-за чего напор воды ослабевает. Для очистки можно использовать зубочистки.

Возьмите зубочистку, слегка смоченную водой и белым уксусом, и аккуратно удалите известковые отложения из небольших отверстий душевой лейки или аэраторов на кранах. Это быстрый и простой способ добраться до труднодоступных мест.

Как открыть запертую дверь ванной

Если вы когда-нибудь случайно запирались в ванной, зубочистка может выручить. Многие межкомнатные замки с механизмом приватности имеют с внешней стороны замка или ручки небольшое отверстие для аварийного открывания. В него можно вставить тонкий предмет, например зубочистку, чтобы разблокировать дверь.

Однако этот способ не подойдет для замков, которые открываются ключом. Он работает только с некоторыми межкомнатными замками и дверными ручками с механизмом аварийного разблокирования.

Как закрепить расшатавшуюся петлю шкафа

Если шуруп в петле кухонного шкафа разболтался, это еще не значит, что петлю придется менять. Когда отверстие для шурупа становится слишком большим и резьба перестает за него цепляться, можно выкрутить шуруп, вставить в отверстие две зубочистки и отломить их так, чтобы остатки оказались вровень с поверхностью шкафа.

После этого нужно снова закрутить шуруп. Дополнительная древесина заполнит свободное пространство и даст резьбе новую поверхность для сцепления.

Как распутать маленький узел

Если нитка, веревка или шнурок затянулись в маленький тугой узел, который никак не удается развязать, зубочистка поможет ослабить его - и не придется сразу хвататься за ножницы.

Аккуратно вставьте заостренный кончик зубочистки в центр узла и слегка пошевелите им из стороны в сторону, чтобы образовалось небольшое пространство. Затем осторожно расправьте ослабленные петли пальцами.

Ранее Главред писал, что использованный чайный пакетик может пригодиться не только для повторного заваривания. Эксперт по уборке рассказал, как с его помощью удалить мыльный налет и загрязнения со стекла, керамики и хромированных поверхностей.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ накопила дроны и готовит новую волну атак: Игнат рассказал, какие регионы под угрозой

РФ накопила дроны и готовит новую волну атак: Игнат рассказал, какие регионы под угрозой

11:42Украина
Генпрокурор Кравченко срочно уехал из Украины за границу: что известно

Генпрокурор Кравченко срочно уехал из Украины за границу: что известно

10:00Украина
Всю ночь Сочи сотрясали взрывы: массированный налет дронов парализовал аэропорт

Всю ночь Сочи сотрясали взрывы: массированный налет дронов парализовал аэропорт

09:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

Озимый лук и чеснок отблагодарят щедрым урожаем: что нужно сделать с грядкой

Озимый лук и чеснок отблагодарят щедрым урожаем: что нужно сделать с грядкой

Что приобрести на случай отключения электричества: список техники на зиму

Что приобрести на случай отключения электричества: список техники на зиму

Зачем бросать дрожжи в унитаз вечером: забытый народный лайфхак

Зачем бросать дрожжи в унитаз вечером: забытый народный лайфхак

На фронте погиб известный актер и музыкант: где и когда пройдет прощание

На фронте погиб известный актер и музыкант: где и когда пройдет прощание

Последние новости

12:02

Мыши и крысы забудут дорогу домой: копеечное средство из кухни против грызунов

11:56

Швы между плиткой мгновенно станут белоснежными: поможет простое домашнее средство

11:54

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

11:48

Прямо в баре: бойфренда Хайден Пенеттьери задержала полиция

11:42

РФ накопила дроны и готовит новую волну атак: Игнат рассказал, какие регионы под угрозой

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
11:31

Зачем втыкать зубочистки в торт: рабочий лайфхак для спасения десерта

11:04

К 2030 году все может измениться: создатели ИИ предупредили об угрозе длячеловечества

11:00

Гороскоп на завтра, 15 сентября: Тельцам — счастье, Ракам — прибыль

10:58

"Совсем взрослая": дочь Галкина поразила сходством с отцом

Реклама
10:40

Забытые украинские слова "перекинчик" и "пря": что они на самом деле означают

10:12

Дело об отмывании средств Николаем Лагуном: у "фунтов" экс-банкира прошли обыски - СМИ

10:00

Генпрокурор Кравченко срочно уехал из Украины за границу: что известноФото

09:52

Всю ночь Сочи сотрясали взрывы: массированный налет дронов парализовал аэропорт

09:51

"В поезд попал шахед": Полякова с дочерью попали под атаку

09:42

"Дизельный ультиматум": Трамп обратился с требованием к Зеленскому

08:45

РФ сбросила бомбы на Изюм: разрушены жилые дома, пострадал младенецФото

08:43

Генпрокурор Кравченко объявил подозрение директору НАБУ Кривоносу: что известно

08:23

РФ разрушила один из крупнейших заводов керамики в Украине: сколько займет восстановление

08:10

Рекордные потери транспорта РФ: Коваленко рассказал, как логистика оккупантов оказалась в кризисемнение

07:54

Будет ли новое наступление на Киев: генерал НАТО раскрыл стратегию России

Реклама
06:52

Польша готовится к реальному вторжению РФ, Туск сделал заявление: детали

05:11

От аспирина до трехдневной варки: какие привычки консервации времен СССР следует забыть

04:44

Привлечь богатство в дом: 3 продукта, которые всегда должны быть на кухне

04:09

Кофе больше не будет горьким или разбавленным: сколько ложек нужно на чашку

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

03:33

Посадка цветов и зелени осенью: как подготовить сад к предстоящему сезону

02:30

Пора отпустить прошлое: четыре знака зодиака сделают важный шаг вперед

00:23

Канада на фоне конфликта с США может помочь Украине деньгами - FT

13 сентября, воскресенье
23:19

Три знака зодиака окажутся в плену любви: впереди романтический период

22:59

Король Чарльз потерял близкого человека и родственную душу

22:37

Борис Джонсон сделал заявление после удара РФ по поезду у польской границы

22:23

РФ подготовила ракеты для нового обстрела: какие области под угрозой удара

21:43

Зеленский ввел санкции против Юлии Мендель: она ему ответила

21:39

Не ошибка производителя: почему некоторые колеса имеют два вентиля

21:07

РФ наращивает производство реактивных дронов: эксперт предупредил о новом вызове

20:29

На фронте погиб известный актер и музыкант: где и когда пройдет прощание

19:55

Многолетний нагар исчезнет на глазах: одно средство, и сковорода будет как новаяВидео

19:34

Гороскоп Таро на завтра 14 сентября: Рыбам - усилия, Девам - забота о себе

19:22

Кровавый ритуал: Кейт Миддлтон запретила детям участвовать в странной традиции

19:18

"Открыли ящик Пандоры": в Кремле признали, что РФ бьет по всему подряд в Украине

Реклама
19:12

Импланты и филлеры: дочь Трампа заподозрили в серьезных процедурах

19:10

Россия наносит удары по АЗС не просто так: Коваленко рассказал, что скрывает Кремльмнение

19:09

Новая угроза для двух областей Украины: РФ хочет изменить тактику наступления

19:01

Дата рождения может подсказать путь к успеху: что скрывает ваше число

18:40

Вселенная приблизится к финалу: ученые пояснили, что произойдет с космосом

18:29

Борис Джонсон был в поезде во время эвакуации пассажиров из-за дронов РФ - Der SpiegelВидео

18:17

Озимый лук и чеснок отблагодарят щедрым урожаем: что нужно сделать с грядкойВидео

18:06

Покупка за бесценок из секонд-хенда удивила коллекционеров: цена поразила

17:31

Песню 1990 года придумали как шутку после смерти музыканта - она стала хитомВидео

17:30

Зачем мясо после жарки опускают в холодную воду: работает ли этот лайфхак

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять