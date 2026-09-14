Зачем втыкать зубочистки в торт: рабочий лайфхак для спасения десерта

Зубочистки в быту выручают во многих случаях.

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Зубочистки защищают торт от прилипания пленки / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, pixabay.com

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Зубочистки помогают легко очистить разъем для зарядки смартфона

С помощью деревянных палочек можно восстановить расшатанную петлю

Тонкий кончик позволяет разблокировать дверь и распутать узлы

Коробочка с зубочистками есть практически на каждой кухне: они дешевые, компактные и могут пригодиться в самых разных ситуациях. В частности, небольшой размер и заостренная форма делают зубочистки особенно удобными для выполнения задач, требующих точности.

Шесть неожиданных способов использования зубочисток

Очистка разъема для зарядки телефона

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Карманный ворс и другой мелкий мусор могут забиваться в разъем для зарядки телефона, из-за чего кабель перестает нормально подключаться. Архитектурный инженер Энди Гиббс рекомендует аккуратно удалять скопившуюся грязь с помощью зубочистки, пишет Martha Stewart.

Сначала выключите телефон, а затем осторожно проведите зубочисткой по краям разъема. Ни в коем случае не пытайтесь протолкнуть ее глубоко внутрь.

Пищевая пленка не прилипнет к торту

Чтобы пищевая пленка не прилипала к поверхности торта с кремом, можно сделать небольшую конструкцию из зубочисток. Воткните несколько зубочисток вертикально вокруг торта, а затем накройте его пленкой так, чтобы она лежала на зубочистках и не касалась поверхности десерта.

Если речь идет об особенно нежных продуктах, убедитесь, что зубочистки надежно закреплены и не соприкасаются с тем, что можно случайно проткнуть или загрязнить. И обязательно выньте их перед подачей блюда.

Очистка забитой лейки душа

В небольших отверстиях душевой лейки со временем могут скапливаться минеральные отложения, из-за чего напор воды ослабевает. Для очистки можно использовать зубочистки.

Возьмите зубочистку, слегка смоченную водой и белым уксусом, и аккуратно удалите известковые отложения из небольших отверстий душевой лейки или аэраторов на кранах. Это быстрый и простой способ добраться до труднодоступных мест.

Как открыть запертую дверь ванной

Если вы когда-нибудь случайно запирались в ванной, зубочистка может выручить. Многие межкомнатные замки с механизмом приватности имеют с внешней стороны замка или ручки небольшое отверстие для аварийного открывания. В него можно вставить тонкий предмет, например зубочистку, чтобы разблокировать дверь.

Однако этот способ не подойдет для замков, которые открываются ключом. Он работает только с некоторыми межкомнатными замками и дверными ручками с механизмом аварийного разблокирования.

Как закрепить расшатавшуюся петлю шкафа

Если шуруп в петле кухонного шкафа разболтался, это еще не значит, что петлю придется менять. Когда отверстие для шурупа становится слишком большим и резьба перестает за него цепляться, можно выкрутить шуруп, вставить в отверстие две зубочистки и отломить их так, чтобы остатки оказались вровень с поверхностью шкафа.

После этого нужно снова закрутить шуруп. Дополнительная древесина заполнит свободное пространство и даст резьбе новую поверхность для сцепления.

Как распутать маленький узел

Если нитка, веревка или шнурок затянулись в маленький тугой узел, который никак не удается развязать, зубочистка поможет ослабить его - и не придется сразу хвататься за ножницы.

Аккуратно вставьте заостренный кончик зубочистки в центр узла и слегка пошевелите им из стороны в сторону, чтобы образовалось небольшое пространство. Затем осторожно расправьте ослабленные петли пальцами.

Ранее Главред писал, что использованный чайный пакетик может пригодиться не только для повторного заваривания. Эксперт по уборке рассказал, как с его помощью удалить мыльный налет и загрязнения со стекла, керамики и хромированных поверхностей.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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