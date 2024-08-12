Для чего вставляют зубочистку в томаты - хитрость опытных огородников

Еще один проверенный метод, который советуют овощеводы — надрез стебля.

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Для чего вставляют зубочистку в томаты / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

В конце лета и начале осени многие украинцы сталкиваются с тем, что томаты на кустах остаются зелеными и никак не хотят созревать. Что нужно сделать, чтобы помидоры быстрее созрели? Ответ на этот вопрос кроется в одном необычном, но эффективном приеме, которым часто пользуются опытные дачники.

Как ускорить созревание томатов

Этот метод заключается в использовании обычной зубочистки. Прокалывание томатов с ее помощью помогает ускорить процесс созревания. Для этого необходимо аккуратно проколоть каждый томат в районе плодоножки два-три раза.

Что такое фитофтороз? Фитофтороз - болезнь растений. В сухую погоду пораженная ботва буреет и засыхает, во влажную - чернеет и загнивает. На стеблях и черешках листьев болезнь проявляется в виде темно-бурых пятен. При сильном распространении инфекции стебли становятся ломкими. Часто первичные очаги фитофтороза состоят как раз из растений с пораженными стеблями. видео дня

Такой способ стимулирует растение быстрее отдавать питательные вещества плоду, тем самым ускоряя его созревание. Однако стоит учитывать, что проколотые таким образом помидоры не будут долго храниться, поэтому использовать их следует в первую очередь, пишет сайт На пенсии.

Еще один проверенный метод, который советуют овощеводы, — надрез стебля. Для этого нужно сделать небольшой разрез ствола на высоте около 10 см от почвы и вставить в него зубочистку. Этот прием замедляет движение соков по стеблю, и растение направляет все свои ресурсы на созревание плодов.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Если вы выращиваете томаты в теплице, чтобы ускорить их созревание, можно ограничить доступ свежего воздуха и усилить образование конденсата. Для этого теплицу нужно закрывать днем, а вечером открывать для проветривания. Повторяйте этот процесс несколько дней подряд, и вскоре ваши томаты начнут быстрее созревать.

Применяя эти простые советы, вы сможете добиться того, чтобы ваши томаты созревали быстрее и радовали вас своим вкусом в самое подходящее время.

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