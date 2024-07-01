Будут огромными и сочными: как сделать домашнее удобрение для томатов

Садовод также поделился, что вы можете легко приготовить самодельное калийное удобрение, которое поможет подкормить урожай.

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Чем подкормить помидоры / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Помидоры - очень популярная культура на огородах украинцев, но им требуется больше питательных веществ, чем другим растениям.

Монти Дон из Gardener's World утверждает, что помидоры вырастут более крупными и вкусными, если подкармливать их достаточным количеством калия - важнейшего питательного вещества, необходимого для плодоношения, пишет express.

Садовод также поделился, что вы можете легко приготовить самодельное калийное удобрение, которое поможет подкормить урожай, и все, что вам для этого понадобится, - одно обычное садовое растение.

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"Калий необходим растениям для формирования хороших цветов и плодов, а плодоносящие цветы, такие как томаты и крыжовник, имеют довольно высокую потребность в калии. В это время года вы можете увеличить его количество и улучшить плодоношение. Один из способов сделать это - пойти в садовый центр и купить жидкое или гранулированное удобрение, но в этом нет необходимости, поскольку вы можете легко вырастить собственный запас калия с помощью окопника", - пояснил эксперт.

Что такое окопник? Око́пник (лат. Sýmphytum) — род многолетних лесных травянистых растений семейства Бурачниковые (Boraginaceae), распространённых по всей Европе от западной Азии до Британских островов. Произрастает на влажных плодородных почвах, часто по берегам рек, ручьёв. Достигает в высоту более метра.

Окопник - распространенный садовый сорняк, известный своими большими волосатыми листьями, которые очень богаты калием и другими питательными веществами, необходимыми томатам, например кальцием.

Как сделать домашнее удобрение для томатов

Вам понадобятся:

Листья окопника

Большое водонепроницаемое ведро с крышкой

Большой камень для утяжеления ведра

Пластиковые бутылки

Все, что вам нужно сделать, - это собрать листья окопника с растения, но будьте осторожны, так как листья могут раздражать кожу, поэтому при необходимости наденьте перчатки.

Удалите с окопника цветы и стебли, затем измельчите листья, плотно уложите их в водонепроницаемый контейнер и залейте водой.

Как только ведро заполнится, закройте его крышкой и оставьте в безопасном месте в саду на несколько недель, чтобы оно полностью разложилось и разжижилось.

"Идея заключается в том, чтобы неглубоко наполнить ведро или просто положить все листья, которые у вас есть, затем залить их водой и оставить на три недели", - отметил эксперт.

Обязательно используйте контейнер с крышкой и положите на ведро камень, так как окопник очень полезен для томатных растений, но, как известно, имеет ужасный запах, когда разлагается.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

"Когда он правильно приготовлен, образуется черный мерзко пахнущий осадок, и я не преувеличиваю, что пахнет он отвратительно... Его накрывают не для того, чтобы защитить варево, а чтобы защитить нас от его мерзкого запаха", - пояснил садовый эксперт.

Примерно через три недели проверьте смесь окопника, она должна превратиться в пахучую коричневую жидкость. Затем перелейте жидкость в пластиковые бутылки и храните в прохладном темном месте.Когда вы будете готовы удобрять помидоры, протрите листья и разведите удобрение из расчета одна часть окопника на 10 частей воды. Чем темнее удобрение, тем больше его нужно разбавлять.

Затем поместите его в лейку и используйте для подкормки томатных растений, чтобы получить более крупные, сочные и качественные плоды для следующего урожая.

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