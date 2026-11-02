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"Они здесь служат": командующий Нацгвардией - о раненых мужчинах в подвале на Киевщине

Юрий Берендий
2 ноября 2026, 19:58обновлено 2 ноября, 20:30
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Командующий Национальной гвардией заявил, что военные находятся в доме в Петропавловской Борщаговке на службе, а информацию об их избиении проверят.
'Они здесь служат': командующий Нацгвардией - о раненых мужчинах в подвале на Киевщине
Пивненко прибыл на место происшествия и сделал заявление / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Четверо военных после инцидента были госпитализированы
  • Пивненко пообещал расследовать возможное избиение
  • Командующий опроверг незаконное удержание военных

В Петропавловской Борщаговке в Киевской области четверо военнослужащих Национальной гвардии Украины были госпитализированы после инцидента в частном доме, где находились мужчины, возвращенные в подразделения после самовольного оставления части. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко, который прибыл на место происшествия и пообщался с местными жителями.

По словам командующего, четверо военнослужащих нуждались в медицинской помощи. Он уточнил, что эти мужчины ранее самовольно покинули воинские части, после чего их вернули в подразделения.

видео дня

"Мы отправили четырёх военнослужащих, нуждающихся в медицинской помощи. Это военнослужащие, которые после самовольного ухода были пойманы и возвращены в подразделения. Чтобы вы понимали, эти другие военнослужащие - это военнослужащие Национальной гвардии", - сказал Пивненко.

Ситуация вызвала возмущение толпы. Люди обратили внимание генерала НГУ на синяки и следы побоев на телах мужчин, которых все-таки удалось вывести из дома, и требовали выпустить всех, кто оставался внутри здания.

Пивненко, в свою очередь, подчеркнул недопустимость жестокого обращения с военными и пообещал проверить обстоятельства инцидента.

"Военнослужащие - это наше всё, они защищают нашу Украину. И любое плохое отношение к ним - это недопустимо!", - подчеркнул командующий Национальной гвардией.

Во время разговора с толпой генерал также объяснил, почему мужчины находятся в доме. Он опроверг, что военнослужащих задержали незаконно.

"Кто дал вам право мучить людей? Российская агрессия не дает права мучить людей", - крикнул Пивненко один из мужчин.

"Почему они избиты? Российская агрессия не дает права мучить людей", - прокричал один из мужчин из толпы в адрес Пивненко.

"Их не задержали, они здесь служат", - сказал Пивненко в ответ на призыв толпы вывести из дома всех военнослужащих, которые там находятся.

"Хватит нам по ушам ездить", - возразили ему в толпе.

Отдельно командующий пообещал провести проверку в связи с сообщениями о возможном ненадлежащем обращении с военнослужащими, вернувшихся после СОЧ. По его словам, результаты расследования будут обнародованы.

Во время событий на территорию домовладения разрешили зайти представителю полиции и сотруднику частной скорой помощи. После переговоров договорились вывести четырёх военных, которым требовалась медицинская помощь. По информации, озвученной во время трансляций с места событий, у одного из мужчин подозревали перелом позвоночника.

Что еще заявил Пивненко в комментарии журналистам

Командующий Нацгвардией уточнил в комментарии УНИАН, что дом в Петропавловской Борщаговке является временным пунктом размещения подразделения. Туда прибывают мобилизованные военнослужащие, которые проходят оформление документов и проверки перед отправкой на обучение.

По его словам, подготовка состоит из нескольких этапов: 58 дней в учебном центре, еще 14 дней на взаимодействие и слаженность в подразделениях, после чего военные могут отправляться на выполнение боевых задач.

"Это здание временной дислокации подразделения Национальной гвардии, в которое прибывают военнослужащие, мобилизованные через ТЦК. Они проходят оформление документов, проверки, а затем в установленном порядке отправляются, когда появляется возможность", - пояснил Пивненко.

Он также прокомментировал вопрос о законности пребывания военных в этом помещении. Генерал отметил, что значительная часть подразделений не имеет собственных пунктов постоянной дислокации из-за увеличения численности армии.

"У нас 80 % военнослужащих вообще не имеют своего ППД. Понимаете? До войны в армии было 200 тысяч военных, а сейчас - миллион. Так о каких официальных пунктах постоянной дислокации мы говорим? На какие средства мы будем их строить?" - заявил командующий.

Отдельно Пивненко сообщил, что лично будет контролировать служебное расследование в отношении возможного ненадлежащего обращения с военными. К проверке привлекут командира и медиков, работающих в пункте размещения.

"Оно сейчас начнётся, мы будем проводить расследование. Командира опросили, медики, которые здесь находятся и постоянно работают, тоже будут опрошены. То есть мы всё выясним. Если с нашей стороны, со стороны Национальной гвардии, были какие-то нарушения, то, поверьте, все будет сделано в установленном порядке", - заверил Пивненко.

Также генерал объяснил, почему военнослужащим ограничивают пользование телефонами. По его словам, это связано с риском российских ракетных ударов по месту расположения подразделения.

"Вы знаете, зачем забирают телефоны? Для того, чтобы сюда не прилетела ракета. Светящиеся телефоны - россияне всегда этим пользуются", - сказал командующий.

Еще одной проблемой Пивненко назвал само расположение пункта. Он заявил о необходимости срочно найти другое помещение, чтобы обезопасить военнослужащих от возможного российского удара.

"Место дислокации - это проблема, ведь сюда может прилететь российская ракета, и погибнут наши люди. Вот что нужно решать. Нужно срочно искать место, куда их переместить", - подчеркнул генерал.

В то же время он призвал местных жителей не обострять ситуацию и заверил, что командование учтёт выявленные проблемы.

"Если нужно что-то исправить, мы это уже сделали и будем исправлять и в дальнейшем. Больше таких случаев вообще не будет. Но это не та история, что мы здесь кого-то пытали и избивали до крови. Я здесь нахожусь, и всё нормально, поверьте", - заявил Пивненко.

Что заявил пресс-секретарь Нацгвардии Руслан Музычук

Пресс-секретарь Национальной гвардии Руслан Музычук в комментарии журналистам заявил, что военнослужащие в ближайшее время покинут здание в Петропавловской Борщаговке. По его словам, командование стремится урегулировать конфликт без обострения. Родственникам военных уже разрешили зайти внутрь и лично убедиться в состоянии мужчин.

"Вы видели лично, что некоторые люди, которые, возможно, нуждались в помощи, уже покинули это место в машине скорой помощи. Окончательный вывод об их состоянии сделают врачи", - отметил Музычук.

Он также прокомментировал сообщения о тяжких телесных повреждениях у военнослужащих. По словам пресс-секретаря, часть родственников смогла пообщаться с мужчинами и увидеть условия, в которых они находятся.

"Мы разрешили некоторым родственникам этих людей зайти, увидеть реальное положение дел и пообщаться с военнослужащими. После этого напряжение частично спало, поскольку люди воочию убедились, что военнослужащие не находятся в том состоянии, о котором сообщали в социальных сетях", - сообщил пресс-секретарь Нацгвардии.

Отдельно он признал, что подходы к работе с мобилизационным ресурсом требуют совершенствования, поскольку военные условия ограничивают возможности обустройства мест для одновременного пребывания большого количества военнослужащих.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке - что известно

В Петропавловской Борщаговке Киевской области местные Telegram-каналы распространили информацию о якобы незаконном удержании около 40 человек вооруженными мужчинами в подвальном помещении. Также сообщалось, что на место прибыла бригада частной скорой помощи, однако медиков не допустили в здание.

Впоследствии в полиции Киевской области подтвердили, что получили вызов от сотрудников частной скорой помощи, которые заявили о препятствовании им в доступе к гражданину. Прибывшие на место правоохранители установили, что происшествие происходит возле частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Возле здания также собрались местные жители.

В полиции опровергли сообщения о незаконном удержании людей и гибели гражданина. Там отметили, что обстоятельства происшествия выясняются, а на месте работают руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области и командование Национальной гвардии Украины.

В пресс-службе Нацгвардии в комментарии "Укринформу" также подтвердили, что возле частного дома работают представители НГУ и Национальной полиции. По предварительным данным, на территории находились военнослужащие одного из подразделений Нацгвардии. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

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О персоне: Александр Пивненко

Александр Сергеевич Пивненко (род. 21 февраля 1986 г.) - украинский военнослужащий, бригадный генерал Национальной гвардии Украины.

Пивненко командует НГУ с июля 2023 года.

До этого возглавлял Восточное территориальное управление Нацгвардии, отбивал у россиян окрестности Харькова и удерживал Бахмут. Имеет звание Героя Украины.

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Киевская область новости Украины Александр Пивненко
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