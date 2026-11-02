Зачем дачники вешают пустые банки на забор: простой способ защитить участок

Простое устройство, изготовленное из использованной тары, отпугивает грызунов и птиц, а заодно предупреждает хозяев о приходе гостей.

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Зачем на забор вешают пустые банки из-под пива / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Зачем на заборах и калитах вешают пустые банки

Как банка помогает избавиться от кротов и полевок

Как правильно закрепить банку, чтобы она работала

видео дня

Пустые алюминиевые банки из-под пива или напитков, насаженные на металлические столбики заборов, штакетник или элементы ворот, не являются ни мусором, ни соседскими шалостями. Это старинное самодельное средство для отпугивания кротов, полевок и птиц, которое почти ничего не стоит и годами остается популярным среди польских владельцев участков, сообщает Trojmiasto.pl.

По описанию издания, устройство действует одновременно звуком и движением. Даже слабый ветер раскачивает лёгкую банку, она ударяется о стальной столбик, а колебания передаются в грунт.

Грызуны, роющие подземные ходы, ориентируются преимущественно по вибрациям земли. Постоянный стук, который через металлическую конструкцию забора доходит до фундамента и грунта, лишает животных чувства безопасности, и они, как утверждает издание, покидают участок.

Авторы материала предупреждают, что медлить с борьбой против кротов и полевок не стоит. Иначе можно лишиться газона, корней молодых деревьев и цветочных клумб.

Сигнализация на калитке и защита от птиц

Банка, закрепленная прямо на въездных воротах или садовой калитке, может служить и механическим сигнализатором. Когда створку открывают, она громко звенит и сообщает хозяевам, находящимся в глубине сада, о чьем-то визите.

Еще одна функция - оптическая. Алюминий, вращающийся на ветру, создает резкие меняющиеся блики солнца, которые, по данным издания, отпугивают скворцов, голубей и ласточек, гнездящихся под крышей. Птицы реже садятся на пролеты забора и меньше его загрязняют.

Кроме того, банка показывает направление и силу ветра. Садоводам это помогает быстро оценить погоду перед опрыскиванием растений.

"Простые решения часто оказываются самыми надежными", - отмечает издание.

Как гуманно прогнать кротов с участка / Инфографика: Главред

Как закрепить банку и не поссориться с соседями

Чтобы метод сработал, банки недостаточно просто накинуть на забор. Ключевое условие - прямой контакт металла с почвой или с элементом, хорошо проводящим вибрацию.

Лучший результат, по совету авторов, дает стальной арматурный пруток, вбитый в землю как минимум на 30–40 см. На его верхний конец надевают банку с вырезанным отверстием, и тогда энергия ударов без промежуточных гасителей идет прямо в слой почвы, где питаются вредители. Пластиковые колышки для этого не подходят, так как поглощают колебания.

Издание также советует позаботиться о безопасности: разрезанные алюминиевые банки имеют острые края, поэтому их следует убрать подальше от детей и домашних животных.

Владельцы современных участков, которых не устраивает внешний вид такой конструкции, выбирают заводские альтернативы. Среди них - солнечные вибрационные отпугиватели, ультразвуковые устройства на батарейках, декоративные ветряные мельницы с металлическим погремушкой, пластиковые макеты хищных птиц для столбиков и крыш, а также сетка против кротов, которую считают самым эффективным механическим барьером. Её укладывают под газон ещё до посева травы.

Отдельно авторы напоминают о соседях: непрерывный стук банок в ветреные дни может мешать им, в частности во время ночного отдыха. Компромиссом в таких случаях могут стать солнечные колышки, вбитые вровень с газоном, - человеческое ухо их работы не слышит.

Лучше всего, по совету издания, сочетать несколько способов защиты одновременно: механические ловушки, отпугиватели и природные запахи.

Смотрите видео о том, как самостоятельно сделать отпугиватель кротов:

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