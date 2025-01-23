Зачем в СССР консервировали воду в жестяные банки: объяснение удивит многих

Воду в банках могли позволить себе не все, ведь изготавливали ее исключительно для отдельных групп населения.

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Секрет из СССР раскрыт / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

С какой целью в СССР консервировали воду в жестяные банки

Для кого была предназначена такая вода

Какой срок годности был у консервированной воды

В советский период неоднократно внедряли нестандартные решения, которые сейчас могут казаться довольно странными и непонятными. Например, в СССР консервировали не только мясо, овощи и рыбу, но и воду, хотя дефицита питьевой воды не было. Главред выяснил, почему в 20 веке прибегали к таким необычным методам консервации.

Автор YouTube-канала Историк рассказывает, что в 1925 годах началось строительство новых и модернизация старых консервных заводов. Уже к 1940 году объем производства консервированной продукции увеличился в 10 раз, однако во время Второй мировой войны ряд заводов были уничтожены.

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Восстановить промышленные объекты удалось только во второй половине 20 века. С тех пор начали консервировать не только мясо или овощи, но и готовые блюда, например, котлеты, салаты или кашу с мясом.

Со временем появилась и консервированная вода, которая сейчас кажется просто феноменом.

Вода в жестяных банках выпускалась весом 240 граммов, а срок годности составлял 2 года с даты изготовления. Вода могла храниться с -35 °C до +66 °C.

Воду специально готовили, кипятили, добавляли немного аскорбиновой кислоты.

Купить такие консервы в обычном магазине было невозможно, ведь они предназначались для индивидуального потребления на спасательных шлюпках и плотах морских судов.

Если вдруг морякам приходилось покинуть корабль и провести несколько дней на море, им очень помогали такие консервы.

Автор канала добавляет, что в 21 веке тоже можно найти консервированную воду, только она производится не в жестяных банках, а в герметичных пакетах.

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Что известно о YouTube-канале "Историк"? YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала - более 600 подписчиков.

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