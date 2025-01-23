Зачем в СССР консервировали воду в жестяные банки: объяснение удивит многих

Вы узнаете:
- С какой целью в СССР консервировали воду в жестяные банки
- Для кого была предназначена такая вода
- Какой срок годности был у консервированной воды
В советский период неоднократно внедряли нестандартные решения, которые сейчас могут казаться довольно странными и непонятными. Например, в СССР консервировали не только мясо, овощи и рыбу, но и воду, хотя дефицита питьевой воды не было. Главред выяснил, почему в 20 веке прибегали к таким необычным методам консервации.
Автор YouTube-канала Историк рассказывает, что в 1925 годах началось строительство новых и модернизация старых консервных заводов. Уже к 1940 году объем производства консервированной продукции увеличился в 10 раз, однако во время Второй мировой войны ряд заводов были уничтожены.
Восстановить промышленные объекты удалось только во второй половине 20 века. С тех пор начали консервировать не только мясо или овощи, но и готовые блюда, например, котлеты, салаты или кашу с мясом.
Со временем появилась и консервированная вода, которая сейчас кажется просто феноменом.
Вода в жестяных банках выпускалась весом 240 граммов, а срок годности составлял 2 года с даты изготовления. Вода могла храниться с -35 °C до +66 °C.
Воду специально готовили, кипятили, добавляли немного аскорбиновой кислоты.
Купить такие консервы в обычном магазине было невозможно, ведь они предназначались для индивидуального потребления на спасательных шлюпках и плотах морских судов.
Если вдруг морякам приходилось покинуть корабль и провести несколько дней на море, им очень помогали такие консервы.
Автор канала добавляет, что в 21 веке тоже можно найти консервированную воду, только она производится не в жестяных банках, а в герметичных пакетах.
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YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала - более 600 подписчиков.
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