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Легендарная колбаса из СССР: как людей обманывали этикеткой качества

Анна Косик
21 января 2025, 19:40
209
До сих пор многие думают, что продукты во времена Советского Союза были более натуральные, однако тогдашний ГОСТ был обманом, а не гарантией качества.
Колбаса, колбаса в СССР
Советская колбаса была далека от понятия качества / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Каким на самом деле было качество продуктов в СССР
  • Что опасного добавляли в колбасу в советские времена

Во времена Советского Союза бытовало мнение, что отметка ГОСТ на этикетке товара свидетельствовала о безоговорочном качестве продукта, однако на самом деле это было не так.

Главред узнал, что на самом деле ГОСТ был техническим регламентом, который утвердили для того, чтобы продукты содержали необходимое количество БЖУ, были рентабельными в производстве, не слишком вредными для здоровья и главное - чтобы процесс их изготовления можно было контролировать.

видео дня

Как рассказали на канале Хмаринка HISTORY, сам ГОСТ просуществовал довольно недолго и со временем заводам и фабрикам позволили несколько менять регламент и технику приготовления, что означало ухудшение качества продуктов.

Таким образом в конфетах, сырах, колбасах и других изделиях со временем начало появляться пальмовое масло, регулярное употребление которого может привести к стеатотической болезни печени.

Ярким примером обмана была знаменитая колбаса по 2,20, ставшая символом СССР. Ее добавляли во многие блюда, ели на завтрак и даже не задумывались, почему она стоит меньше, чем мясо для супового набора.

"По ГОСТу 1957 года в колбасу могли добавлять кровь, мясо хряка, козлятину, крахмал, субпродукты, костную муку, даже селитру. Единственным условием было наличие в колбасных изделиях второго сорта не менее 30% мяса и 25% мясной эмульсии", - рассказали авторы.

Зато в сосиски можно было добавить еще меньше мяса - до 10%. То есть производители могли напихать в колбасные изделия все что угодно и это полностью соответствовало ГОСТу.

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