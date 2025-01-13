Почему в СССР лестницы в подъездах красили только по бокам: секрет раскрыт

Вы узнаете:
- Почему в советских подъездах лестницы красили только по бокам
- Какую краску использовали для ступенек
В "хрущевках" советской эпохи можно заметить интересную особенность - лестницы в подъездах часто окрашены только по бокам. Главред узнал, что такая, на первый взгляд, неприметная деталь имеет практическое обоснование.
Автор YouTube-канала "Историк" рассказывает, что в конце 1950-х годов в СССР начался "строительный бум". Основной целью было обеспечить каждую семью собственным жильем, поэтому начали активно начали возводить тысячи хрущевок. Особое внимание уделяли ремонту в подъездах, в частности лестницам.
Покраска ступенек только по бокам имела несколько практических причин, основная из них - экономия строительных материалов.
Кроме того, такой способ покраски имел еще одно преимущество - он помогал визуально выделить край ступеньки. Это облегчало ориентацию в условиях плохого освещения.
Автор канала отмечает, что ступеньки красили еще для того, чтобы было легче убирать в подъезде. Ведь пыль и грязь скапливались в основном в углах, а благодаря гладкой поверхности их было легко смести.
Центральную часть лестницы не красили, ведь тогда поверхность была бы слишком скользкой и опасной.
Стоит отметить, что краска для лестницы выбиралась устойчивая к истиранию. В основном строители использовали масляные краски, которые хорошо выдерживали механические нагрузки и влагу.
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Что известно о YouTube-канале "Историк"?
YouTube-канал "Историк" предлагает зрителям разнообразный контент, связанный с историей и интересными фактами из СССР. Аудитория канала - более 600 подписчиков.
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