Наследие советских "хрущевок": почему в СССР стелили исключительно паркет

Для изготовления паркета часто брали производственные отходы, которые лишь имитировали настоящую древесину.

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Почему паркет в СССР был некачественным и как его восстановить / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, википедия

Вкратце:

Что такое "хрущевки"?

Почему напольным покрытием в "хрущевках" был именно паркет?

Что делать со старым паркетом?

"Хрущевками" называют пятиэтажные дома, построенные в СССР в период с 1957 до 1985 года при правлении Никиты Хрущева, в честь которого они получили свое название. Это простые панельные или кирпичные здания без лифта, мусоропровода и технического этажа, пишет Главред со ссылкой на ТСН.

Почему в СССР в "хрущевках" стелили именно паркет?

Стандартным напольным покрытием в "хрущевках" был паркет, уложенный "елочкой". Дело в том, что такое сырье было крайне доступным.

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Однако качество материала было низким из-за сжатых сроков строительства и использования дешевого сырья. Для изготовления паркета часто брали производственные отходы, которые лишь имитировали настоящую древесину.

Из-за слабого качества древесины пол быстро портился, и владельцы квартир вынуждены были делать ремонт уже через несколько лет. В дальнейшем паркет часто заменяли линолеумом, производство которого стало более доступным.

Как восстановить поврежденный советский паркет?

Хотя найти паркет "елочкой" в старых "хрущевках" сейчас сложно, некоторые квартиры все еще имеют оригинальное покрытие. Несмотря на его изношенность, реставрация возможна.

Основные этапы восстановления включают:

шлифовку,

замену поврежденных дощечек,

нанесение ремонтной смолы,

шпаклевание

лакирование

Однако многие считают, что проще заменить старый пол на современное покрытие, которое будет и долговечнее, и эстетичнее.

К слову, также рассказывалось, почему в СССР в чай добавляли соду. Эта практика была популярной среди работников железных дорог и общественного питания.

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Что такое ТСН? ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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