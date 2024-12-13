Теплый лайфхак для зимних холодов: зачем хозяйки замораживают носки

Этот метод помогает шерсти потерять свою жесткость и избавляет от колючего ощущения.

https://glavred.info/life/teplyy-layfhak-dlya-zimnih-holodov-zachem-hozyayki-zamorazhivayut-noski-10622261.html Ссылка скопирована

Необычный зимний лайфхак для удобных носков / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Как сделать носки мягкими

Почему шерстяные носки иногда стоит замораживать

В поисках удобства и комфорта хозяйки находят множество интересных лайфхаков, которые помогают улучшить быт. Один из таких необычных приемов - замораживание шерстяных носков, пишет Главред со ссылкой на ТСН.

На первый взгляд это кажется странным, ведь в холодное время вещи для тепла, наоборот, следует греть. Однако этот метод имеет свою логику.

видео дня

Почему нужно замораживать шерстяные носки?

Зимой шерстяные носки становятся незаменимыми. Они хорошо согревают, сохраняя ноги в тепле даже в сильный мороз.

Однако часто натуральная шерсть, которая обеспечивает такой эффект, бывает жесткой и колючей, что вызывает дискомфорт. Чтобы решить эту проблему, опытные хозяйки советуют использовать замораживание.

Как сделать носки мягкими?

Простое замораживание носков не даст желаемого эффекта.

Чтобы шерсть стала приятной на ощупь, следуйте этим шагам:

Прополощите носки в растворе соды (1 столовая ложка на таз воды). Отожмите лишнюю воду, положите носки в пакет. Оставьте их в морозильной камере на ночь. Утром разморозьте, высушите и наслаждайтесь мягкостью.

Кстати, ранее эксперты рассказывали, как выбрать идеальное термобелье. Сегодня появились современные материалы и технологии, которые позволили сделать такое белье более функциональным.

Читайте также:

Для чего нужны лайфхаки? Лайфхак - (англ. life hack) - простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему такое определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами. Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред