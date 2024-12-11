Мало кто из водителей в курсе: эксперты рассказали о "секретном отсеке" в бардачке

На примере эксперт показала фильтр, который оказался сильно загрязненным пылью и грязью, что могло вызвать неприятный запах в салоне.

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Эксперты поделились интересной находкой в авто / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Что делать, если в машине появляется неприятный запах

Где находится скрытый отсек и как его использовать

Автомобильный эксперт под псевдонимом "Driver Ms May" рассказала о скрытом отсеке в бардачке, о существовании которого многие автовладельцы даже не догадываются, и объяснила, как его использовать, пишет Главред со ссылкой на Mirror.co.uk.

Ms May отметила, что если в автомобиле появляется неприятный запах или кондиционер перестает эффективно охлаждать, стоит открыть бардачок, найти кнопку, расположенную сзади, нажать ее и поднять. Бардачок опустится вниз, открыв доступ к крышке, за которой находится салонный воздушный фильтр.

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На примере она показала фильтр, который оказался сильно загрязненным пылью и грязью, что могло вызвать неприятный запах в салоне. Ms May посоветовала заменить фильтр на новый, что стоит всего несколько долларов, и отметила, что это простой процесс, который можно выполнить самостоятельно.

Эта информация вызвала оживленную реакцию в соцсетях. Некоторые пользователи спрашивали, есть ли такие отсеки во всех автомобилях, а другие подтвердили, что подобные конструкции есть во многих авто, но доступ к ним может быть сложнее в европейских моделях. Также подчеркивалось, что замена фильтра собственноручно экономит деньги по сравнению с обслуживанием на СТО.

Стоит указать, что салонный воздушный фильтр обычно находится за бардачком в большинстве автомобилей. Он отвечает за очистку воздуха, который попадает в систему кондиционирования и отопления. Регулярная замена или очистка фильтра помогает избежать неприятных запахов и поддерживать эффективность системы.

Если же чувствительность к запахам высокая, рекомендуется использовать фильтры с активированным углем, которые обеспечивают дополнительную защиту.

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