Как понять, что на СТО вас обманывают: механик рассказал о лайфхаке с 'крестиком'

Водителям следует быть осторожными с навязчивыми услугами.

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Как механики обманывают клиентов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вкратце:

Необходимо держать руку на пульсе и следить за процессом ремонта авто

Перед передачей машины на СТО, стоит ее сфотографировать для сравнения

Не все водители готовы к тому, что во время ремонта их автомобиля могут попытаться обмануть. Известный механик Скотти Килмер выделил самые распространенные мошеннические приемы, с которыми сталкиваются автомобилисты в автосервисах.

В своем видео на YouTube он призвал водителей внимательно следить за процессом ремонта и помнить о деталях, которые планируют заменить.

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Скотти рекомендует перед сдачей автомобиля в мастерскую сфотографировать все части, которые упоминаются для ремонта или замены. Если есть подозрение на недобросовестность, можно даже сделать метки краской или металлическим скребком. Если после возвращения авто эти метки остались на тех же деталях, это указывает на мошенничество.

"Как узнать, меняли ли они вообще те детали, о которых вы сказали? Прежде чем поручить им работу, сфотографируйте автомобиль и все детали, о которых они говорят. А если вы действительно им не доверяете, возьмите краску или, что еще лучше, маленький металлический скребок и поставьте на детали крестик. Если вы получите машину, а на ней все еще будет выгравирован этот маленький "X", знайте, что вас обманули", - пояснил эксперт. Рекомендуем: Не испортятся и не замерзнут: где и как правильно хранить летние шины зимой

Килмер также советует избегать слепого доверия к предложениям механиков по замене деталей, в исправности которых у вас не было сомнений. Часто в автосервисах могут настаивать на замене частей, которые на самом деле не требуют ремонта, чтобы увеличить сумму счета.

Отдельно он отметил, что водителям следует быть осторожными с навязчивыми услугами, такими как частое выравнивание колес, которое иногда предлагают значительно чаще, чем это необходимо.

В целом механик рекомендует автомобилистам быть осмотрительными и критически оценивать рекомендации работников сервиса.

Кстати, также существует очень важное предостережение для водителей. Эксперты объяснили, к каким кнопкам в авто лучше не прикасаться зимой.

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