Как правильно разморозить автомобиль зимой: обычный метод может нанести вред

Автомобильный эксперт призвал людей избегать одного конкретного трюка, который может вызвать проблемы с автомобилем.

https://glavred.info/auto/yak-pravilno-rozmoroziti-avtomobil-vzimku-zvichayniy-metod-mozhe-zavdati-shkodi-10618586.html Ссылка скопирована

Как правильно разморозить автомобиль / коллаж: Главред, фото: unsplash, Википедия

Вы узнаете:

Почему нельзя поливать водой замороженное стекло автомобиля

Можно ли солью разморозить стекло

Поскольку температура на улице начинает резко падать, многие водители ищут способы, как быстро разморозить свои автомобили утром. Однако специалисты предупреждают, что есть один метод, которого следует избегать любой ценой.

Многие водители применяют специальные размораживатели стекла для автомобиля, другие обращаются к лайфхакам, чтобы избавиться ото льда из транспортных средств, но некоторые из них могут быть достаточно опасными, говорится в материале Mirror.

видео дня

Автомобильный эксперт недавно призвал людей избегать одного конкретного трюка, поскольку это может привести к серьезным повреждениям вашего автомобиля.

Автомобильный эксперт Роберт Вебстер из MyCarGlass рассказал, что многие советы становятся вирусными, однако они не всегда действенны.

"Один из последних лайфхаков включает использование кипятка или соленой воды для размораживания окон автомобиля зимой, но это может на самом деле приносят больше вреда, чем пользы. Хотя кипячение воды может показаться быстрым и простым решением для ваших матовых окон автомобиля, но это может нанести серьезный вред вашему автомобилю. Это потому, что резкое изменение температуры между холодным стеклом и кипящей водой приводит к термической нагрузке, которая может треснуть или разбиться. стекло", - рассказал специалист.

Известно, что ветровое стекло изготавливается из ламинированного стекла, которое, хотя и может выдерживать обычную нагрузку, но может быть уязвимым к экстремальным изменениям температуры. Более того, повреждения могут быть не мгновенным, но со временем могут появиться трещины, которые могут распространяться.

"Кипящая вода также может повлиять на резиновые уплотнители вокруг вашего окна, что затем может привести к утечкам и щелям. Эти проблемы могут быть дорогими для ремонта и вызвать долгосрочный ущерб", - добавил Роберт.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Использование соленой воды для растапливания льда также может вызвать серьезные проблемы. Это объясняется тем, что соль является коррозионным веществом и может повлиять на краску, стекло и металлические компоненты вашего автомобиля.

"Соль может проникнуть даже в малейшие трещины и сколы на лобовом стекле и вызвать их расширение. Он также может поржаветь на кузове вашего автомобиля, который является дорогим и трудным для ремонта. Это повреждение также не всегда является мгновенным и может привести к серьезным долгосрочным повреждениям и проблемам для вашего автомобиля. Вместо этих лайфхаков водителям следует использовать безопасное решение, например скребок для льда или спрей для размораживания льда - оба они разработаны для размораживания окон автомобиля, не нанося вреда", - добавил эксперт.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред