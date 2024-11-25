Водителям на заметку: как 'спасти' автомобиль от коррозии - главные правила

Ржавчина может "сожрать" автомобиль за считанные месяцы.

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Коррозия на авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему на авто появляется коррозия

Как защитить автомобиль от ржавчины

Коррозия на автомобиле - это проблема, которая волнует многих водителей. К тому же, с ней очень трудно справиться.

Как сообщает издание "Твоя машина", ржавчина может "сожрать" автомобиль за считанные месяцы. Поэтому важно знать, как защититься от этого "недуга", пишет Главред.

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Почему коррозия появляется зимой

Зимой на дорогах полно агрессивных реагентов и других химикатов, которые попадают на лакокрасочное покрытие и разъедают его. Из-за этого на автомобиле появляется ржавчина.

Как защитить автомобиль от коррозии

Эксперты отмечают, что в первую очередь автомобилистам стоит позаботиться о прочистке сливных отверстий. Хороший дренаж крайне важен, поскольку позволяет отводить лишнюю влагу из машины.

Со временем соответствующие отверстия могут забиваться, что приводит к скоплению воды во внутренних полостях авто, что провоцирует развитие ржавчины. Особое внимание следует уделять нижней части лобового стекла, капоту, дверным порогам, багажнику, задним дверям или люкам.

Также важный этап защиты от коррозии - обработка автомобиля антикоррозийным покрытием. Антикором рекомендуется обрабатывать прежде всего такие уязвимые места, как днище и колесные арки автомобиля. Если ржавчина уже появилась, её также следует зачистить, обезжирить участок, загрунтовать, закрасить и обработать антикоррозийным средством.

Кроме того, чтобы устранить отложения соли, песка и ограничить действие других окислителей, рекомендуется еженедельно регулярно мыть автомобиль.

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Что известно об издании "Твоя машина"? Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

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