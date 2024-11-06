Что означает наклейка под капотом авто в виде фары с процентами: знают не все

Вы узнаете:
- Для чего нужно данное изображение
- На что указывают проценты на наклейке
Открывая капот некоторых автомобилей, внутри можно увидеть загадочные наклейки с изображением фары с процентами. Вполне очевидно, что это обозначение имеет какой-то смысл.
Главред решил разобраться, зачем оно нужно, и какой таинственной информацией может воспользоваться автомобилист.
Что означает изображение под капотом в виде фары с процентами
Как сообщают эксперты, у большинства современных автомобилей загадочное изображение с фарой и процентами, скорее всего просто так не найдешь. А все потому, что в последнее десятилетие автопроизводители начали переносить наклейку из-под капота в карманы автомобильной оптики - места, куда устанавливаются фары.
Данное изображение - это шпаргалка, содержащая информацию об оптимальном отклонении фар вниз от световой границы.
Эта наклейка разработана для автомехаников, которые будут работать с машиной на станции технического обслуживания. Она нужна для того, чтобы мастер мог правильно выставить то самое отклонение фар, которое настраивается для получения качественного освещения, а также для того, чтобы не слепить других водителей.
Что означают проценты возле фар
Каждый 1% на наклейке соответствует 10 мм отклонения фары вниз относительно горизонтали световой границы, при падении света на препятствие на расстоянии 1 метр от фар.
Другими словами, машина ставится перед стеной на расстояние 1 метра, после чего включаются её фары. Сначала осветительная оптика устанавливаются прямо (0 градусов), после чего опускается на указанную величину вниз. Если на наклейке было указано 1.3%, это будет 13 мм.
Конструкция фары
Фара состоит из источника света, отражателя (рефлектора), рифленого стекла (рассеивателя света) и корпуса с держателем (креплением). Источники света (лампа накаливания, светодиодная, металлогалогенная, ксеноновая, галогенная лампы) обычно имеет регулируемую/переключаемую мощность. В лампах накаливания это обычно наличие двух нитей накаливания: дальний свет даёт нить большой мощности (или одновременное включение обеих), расположенная в фокусе отражателя, ближний свет даёт нить малой мощности, смещённая от фокуса отражателя вверх налево, пишет Видипедия.
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