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Что означает дорожный знак "щит" и изогнутая стрелка: должен знать каждый водитель

Мария Николишин
9 октября 2024, 04:10
7476
В ПДД этот дорожный знак имеет собственный порядковый номер.
Что означает дорожный знак 'щит' и изогнутая стрелка: должен знать каждый водитель
Что означает знак "щит" и изогнутая стрелка / коллаж: Главред, фото: vodiy.ua, ua.depositphotos.com

В Украине на дорогах часто можно увидеть дорожный знак, на котором изображена изогнутая стрелка, а возле нее элемент, который напоминает щит. Однако, не все догадываются, что означает этот знак.

Что означает знак "щит" и изогнутая стрелка

В ПДД этот знак получил кодификацию, или порядковый номер, - 7.25. Он имеет прямоугольную форму, черное обрамление и на нем изображена изогнутая стрелка, а возле нее элемент в виде "щита".

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На самом деле этот знак называется "Островок безопасности". Как можно догадаться, как раз этот "щит" и является островком, а изогнутая стрелка показывает объезд.

Что означает дорожный знак 'щит' и изогнутая стрелка: должен знать каждый водитель
Знак 7.25 / фото: vodiy.ua

О чем информирует знак "щит" и изогнутая стрелка

Этот дорожный знак информирует водителей, что впереди есть сужение проезжей части и островок безопасности. Эта табличка устанавливается вместе с другими дорожными знаками. Например, знаком, который обозначает аварийно опасный участок дороги (1.39), участок концентрации ДТП (1.41), сужением дороги (1.5.1) и знаком ограничения максимальной скорости (3.29).

Что такое островок безопасности на дороге

Островок безопасности на дороге - это специально отделенный участок, обычно на пешеходных переходах или многополосных дорогах, который предназначен для защиты пешеходов. Он позволяет людям безопасно остановиться посреди дороги, если они не успевают перейти на другую сторону.

Также островок может использоваться для регулирования движения автомобилей и облегчения их разделения на полосы.

Перед ними устанавливают соответствующие знаки, чтобы водители снизили скорость. Для обозначения нанесена дорожная разметка и встроены светоотражающие элементы. Также их всегда освещают в темное время суток.

Что такое ПДД?

Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".

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