Водители могут легко спутать: что означают синие дорожные знаки со стрелками

На дорогах часто встречаются знаки со стрелками, которые могут выглядеть похожими, из-за чего водители иногда путают их значение.

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Что означают синие знаки со стрелками - все нюансы / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, green-way.com.ua, vodiy.ua

На дорогах можно встретить знаки, которые довольно похожи, из-за чего некоторые водители путают их значение или даже не обращают внимания на указания. Такими дорожными зна ками являются знаки с различными стрелками.

Информационно-указательные знаки используются для определения или отмены определенных условий движения, а также для информирования водителей о местонахождении городов, населенных пунктов или зон, где действуют особые правила дорожного движения.

Большинство таких знаков имеет прямоугольную форму и обычно включает белое или черное изображение на фоне синего, белого, зеленого или желтого цвета. Эти знаки не всегда имеют четко определенную зону действия, поскольку каждый знак выполняет свою уникальную функцию.

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Зато приказные знаки устанавливают или отменяют определенные режимы движения и определяют участников движения.

Что означает синий знак с двумя стрелками

Знак 5.13 "Дорога с реверсивным движением" обозначает начало участка дороги, на котором направление движения по одной или нескольким полосам может меняться на противоположное, говорится на сайте ПДД. Реверсивное движение организуется с помощью специальных средств, таких как дорожные знаки, горизонтальная разметка и реверсивные светофоры.

Знак 5.13 "Дорога с реверсивным движением" / Фото: vodiy.ua

Знак 5.13 устанавливается в начале такого участка дороги, и водитель с этого момента должен внимательно следить за сигналами реверсивных светофоров. Например:

Красный крест означает запрет движения по полосе, поскольку она предназначена для встречного транспорта. Если светофор выключился, водитель должен избегать выезда на полосу или немедленно ее покинуть. Зеленая стрелка разрешает движение по полосе. Желтая диагональная стрелка предупреждает об изменении сигнала и рекомендует начать перестроение.

Действие знака 5.13 продолжается до появления знака 5.14 "Конец дороги с реверсивным движением", после которого движение возобновляется по стандартной схеме.

Знак 5.15 "Выезд на дорогу с реверсивным движением", который выглядит как две горизонтальные стрелки, применяется для обозначения выезда на дорогу, обозначенную знаком 5.13 и устанавливается на всех боковых выездах.

Что означает знак с двумя стрелочками

Знак 4.9 "Объезд препятствия с правой или левой стороны" предоставляет водителю выбор, позволяя самостоятельно выбрать направление для объезда препятствия - справа или слева. Это делает его более гибким по сравнению с другими знаками, такими как 4.7 и 4.8, которые указывают конкретное направление объезда: только справа или только слева.

Дорожные знаки 4.7, 4.8, 4.9 / Фото: green-way.com.ua

Такой знак часто используется во время проведения дорожных работ на проезжей части или для объезда временных конструкций, таких как барьеры, тумбы, ограждения, отбойники, опоры мостов и эстакад.

При выборе траектории объезда водителю рекомендуется придерживаться правой стороны, чтобы избежать выезда на встречную полосу или двигаться от нее на безопасном расстоянии. Это простой, но важный принцип безопасности дорожного движения, хотя водитель, в соответствии с требованиями знака 4.9, имеет право самостоятельно выбрать оптимальное направление объезда.

Разъяснение приказных знаков с двумя стрелками на синем фоне:

Знак 4.1 "Движение прямо": Разрешает движение только в одном направлении - прямо.

Разрешает движение только в одном направлении - прямо. Знак 4.2 "Движение направо": Движение разрешено только справа.

Движение разрешено только справа. Знак 4.3 "Движение налево": Разрешается движение только слева.

Разрешается движение только слева. Знак 4.4 "Движение прямо или направо": Позволяет движение или прямо, или направо.

Позволяет движение или прямо, или направо. Знак 4.5 "Движение прямо или налево": Возможно движение либо прямо, либо налево.

Возможно движение либо прямо, либо налево. Знак 4.6 "Движение направо или налево": Разрешает движение как справа, так и слева.

Приказные знаки со стрелками / Фото: green-way.com.ua

Что означает синий знак со стрелкой

С ростом городов и количества автомобилей вопрос разгрузки дорог становится все более актуальным. Расширение проезжей части во многих случаях невозможно, однако решить проблему можно с помощью создания особых режимов движения, таких как одностороннее движение. На таких участках дороги транспорт движется в одном направлении, что позволяет уменьшить пробки.

Одностороннее движение обозначается соответствующим дорожным знаком. С момента его установки движение разрешено только в направлении, указанном стрелкой на знаке. Часто после пересечения перекрестков знак дублируется для дополнительного информирования водителей.

Знак 5.5 "Дорога с односторонним движением" означает, что по всей ширине проезжей части движение транспортных средств осуществляется только в одном направлении, без встречного движения.

Дорожные знаки 5.5 и 5.6 / Фото: green-way.com.ua

Важно помнить, что на дороге с односторонним движением разворот строго запрещен, поскольку это создает ситуацию, в которой транспортное средство начнет движение по встречной полосе. Однако движение задним ходом разрешено, если невозможно осуществить подъезд к объекту другим способом, например, для подъезда ко двору или прилегающей территории.

В пределах населенных пунктов, обозначенных черно-белым знаком, остановка и стоянка транспортных средств на дорогах с односторонним движением разрешена с левой стороны, за исключением грузовиков, для которых стоянка разрешена только во время погрузки и разгрузки.

Что такое ПДД? Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".

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