На дорогах заметили необычный дорожный знак: о какой опасности он предупреждает

Знак "Р-33" требует особого внимания водителей.

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Знак "P-33" предупреждает водителей об опасности / Коллаж: Главред, фото: sgmlegalspain.com, фото ua.depositphotos.com

На дорогах Европы внедрили новый дорожный знак "Р-33". На нем можно заметить символ черного автомобиля, исчезающий в неровных линиях символа на белом фоне.

Как объясняют эксперты SGM Legal Spain, знак "P-33" предупреждает водителей об опасности из-за ограниченной видимости на местности, которая может быть связана с погодными явлениями (туман, дождь, снег), дымом и тому подобное.

Пока что знак "Р-33" внедрили только в Испании. Однако впоследствии его можно будет заметить и в других странах Европы. Его основная цель - улучшить безопасность на дорогах, особенно в горных районах, где часто есть ограниченная видимость из-за тумана или дождя.

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Почему не заводится машина - основные причины Машина может не заводиться по разным причинам. Одной из самых распространенных является разряженный аккумулятор. Это может произойти из-за длительной неактивности автомобиля или из-за проблем с аккумулятором. Другая причина - проблемы с запуском двигателя, которые могут возникнуть из-за неисправного стартера или проблем с системой зажигания. Также могут быть проблемы с топливной системой, которые могут препятствовать нормальной работе двигателя.

Если водитель увидит этот знак, ему рекомендуется быть особенно внимательными, включить ближний или противотуманный свет фар и придерживаться безопасной скорости.

Пока Украина не имеет аналогов испанского дорожного знака "Р-33". Однако следует учитывать, что и на украинских дорогах существует множество других знаков, которые предупреждают о различных видах опасности. Например, такие как плохое покрытие, неровности, выбоины и другие.

Что такое ПДД? Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".

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Напомним и о другом нововведении для водителей. Главред объяснял, что означает знак с белым фоном и зеленым ободком.

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Также водителям может пригодиться, что означают белые зигзагообразные линии на дороге. Эти линии обычно находятся по обе стороны перехода и служат для запрета парковки и обгона в этих зонах.

В еще одном материале говорится, зачем водители поливают лобовое стекло авто минеральной водой. Удалять остатки насекомых с поверхности авто помогает довольно трудно, но есть один интересный способ, который в этом поможет.

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