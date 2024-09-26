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На дорогах заметили необычный дорожный знак: о какой опасности он предупреждает

Даяна Швец
26 сентября 2024, 16:50
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Знак "Р-33" требует особого внимания водителей.
знак, дорога
Знак "P-33" предупреждает водителей об опасности / Коллаж: Главред, фото: sgmlegalspain.com, фото ua.depositphotos.com

На дорогах Европы внедрили новый дорожный знак "Р-33". На нем можно заметить символ черного автомобиля, исчезающий в неровных линиях символа на белом фоне.

Как объясняют эксперты SGM Legal Spain, знак "P-33" предупреждает водителей об опасности из-за ограниченной видимости на местности, которая может быть связана с погодными явлениями (туман, дождь, снег), дымом и тому подобное.

Пока что знак "Р-33" внедрили только в Испании. Однако впоследствии его можно будет заметить и в других странах Европы. Его основная цель - улучшить безопасность на дорогах, особенно в горных районах, где часто есть ограниченная видимость из-за тумана или дождя.

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Почему не заводится машина - основные причины

Машина может не заводиться по разным причинам. Одной из самых распространенных является разряженный аккумулятор. Это может произойти из-за длительной неактивности автомобиля или из-за проблем с аккумулятором. Другая причина - проблемы с запуском двигателя, которые могут возникнуть из-за неисправного стартера или проблем с системой зажигания. Также могут быть проблемы с топливной системой, которые могут препятствовать нормальной работе двигателя.

Если водитель увидит этот знак, ему рекомендуется быть особенно внимательными, включить ближний или противотуманный свет фар и придерживаться безопасной скорости.

Пока Украина не имеет аналогов испанского дорожного знака "Р-33". Однако следует учитывать, что и на украинских дорогах существует множество других знаков, которые предупреждают о различных видах опасности. Например, такие как плохое покрытие, неровности, выбоины и другие.

Что такое ПДД?

Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".

Другие интересные новости для автомобилистов

Напомним и о другом нововведении для водителей. Главред объяснял, что означает знак с белым фоном и зеленым ободком.

На дорогах заметили еще один новый дорожный знак. Важно то, что водители, которые не уважают этот знак, выплачивают штраф на круглую сумму.

Также водителям может пригодиться, что означают белые зигзагообразные линии на дороге. Эти линии обычно находятся по обе стороны перехода и служат для запрета парковки и обгона в этих зонах.

В еще одном материале говорится, зачем водители поливают лобовое стекло авто минеральной водой. Удалять остатки насекомых с поверхности авто помогает довольно трудно, но есть один интересный способ, который в этом поможет.

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