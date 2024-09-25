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Могут быть опасными для детей: топ-3 породы собак, которые заводить рискованно

Даяна Швец
25 сентября 2024, 18:38
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Если вы думаете о собаке для семьи, стоит обратить внимание на более спокойные и дружелюбные породы, которые лучше ладят с детьми.
собаки
Какие породы собак являются опасными ля детей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Каждая собака имеет свои индивидуальные черты характера, однако следует учитывать, что некоторые породы имеют природные инстинкты, затрудняющие их безопасное взаимодействие с детьми. Известный кинолог Уилл Атертон предупредил свою аудиторию об определенных породах собак, которые могут быть для детей довольно опасными и объяснил, почему.

Кавказская овчарка

Кавказская овчарка
Кавказская овчарка / фото: depositphotos

Кавказская овчарка, например, известна своей силой и защитным поведением. Несмотря на преданность семье, она может оказаться проблематичной в доме, где есть маленькие дети. Ей может не хватать терпения, и в стрессовых ситуациях она может действовать агрессивно. Опасность заключается в больших размерах и силе, поэтому ее реакция может стать реальной угрозой для детей.

Бельгийская овчарка

Бельгийская овчарка
Бельгийская овчарка / фото: depositphotos

Бельгийские овчарки - это умные и активные собаки, которые хорошо поддаются дрессировке. Однако их чрезмерная энергичность и недостаточный контроль могут стать опасностью, особенно во время игр с детьми. Они могут толкнуть или укусить ребенка даже непреднамеренно. А особенно есть риск, если они не получают достаточно внимания и тренировок. Для семей с маленькими детьми это может быть существенным вызовом.

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Можно ли кормить собаку один раз в день

Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак всего один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в частности: рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройств желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com.

По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без еды.

"Однако наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также следует учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", - сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.

Аргентинский дог

Аргентинский дог
Аргентинский дог / фото: depositphotos

Аргентинский дог - сильная и довольно агрессивная порода. Хотя кинолог признает, что любит этих собак, он отмечает, что часто сталкивается с историями о конфликтах между аргентинскими догами и детьми. Не стоит избегать и того факта, что из-за повышенной опасности эти собаки запрещены во многих странах, как и питбультерьеры. Это еще раз подчеркивает потенциальные риски их содержания в семьях с детьми.

Если вы думаете о собаке для семьи, стоит обратить внимание на более спокойные и дружелюбные породы, которые лучше ладят с детьми, заключает кинолог.

Как убрать шерсть домашних животных инфографика
Как убрать шерсть домашних животных - инфографика / Главред

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Кинолог также дал неожиданное объяснение, почему собака облизывает лицо человека. Владельцы часто воспринимают это как демонстрацию того, что их любимцы счастливы, но на самом деле все совсем наоборот.

Главред также выяснил, сколько раз в день нужно кормить собаку.

ТакжеГлавред уточнил, сколько раз в день нужно кормить кота. Питание кота, включая частоту кормлений, является ключевым фактором для поддержания его здоровья.

Эксперты объяснили, почему коты так любят прыгать. Дело в том, что, когда котик болен или травмирован, он стремится подняться выше, чтобы не быть доступным для потенциальных угроз.

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