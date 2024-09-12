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Может ли один виноград убить собаку: эксперты рассказали об опасном продукте

Даяна Швец
12 сентября 2024, 11:41
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Эти продукты очень токсичны для собак, хотя ученые еще не определили, какое именно вещество вызывает такую реакцию.
виноград, собака
Почему собакам нельзя виноград / / коллаж: Главред, фото: pixabay

Эксперты Americal Kennel Club дали ответ на вопрос, можно ли есть виноград собакам. Как рассказывают специалисты, четвероногим нельзя есть ни виноград, ни изюм. Порода, пол или возраст собаки не влияют на риск отравления, и поскольку безопасная доза неизвестна, лучше совсем не давать виноград или изюм своим питомцам.

Может ли один виноград убить собаку?

Как отмечают эксперты, к сожалению, даже один виноградинка или изюм может стать смертельным. Употребление этого фрукта может привести к острой почечной недостаточности у собак.

Можно ли кормить собаку один раз в день

Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак всего один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в частности: рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройств желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com.

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По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без еды.

"Однако наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также следует учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", - сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.

Признаки и симптомы отравления:

  • Потеря аппетита
  • Вялость, слабость и необычная неподвижность
  • Рвота и/или диарея, часто в течение нескольких часов
  • Боль в животе (чувствительность при прикосновении)
  • Обезвоживание (признаки: учащенное дыхание, сухой нос и рот, бледные десны). Для проверки обезвоживания можно аккуратно потянуть за кожу на шее собаки: если она быстро возвращается на место, то увлажнение нормальное.
  • Повышенная жажда и/или мочеиспускание, или уменьшенное количество мочи, или ее полное отсутствие
  • Почечная недостаточность (что может быть смертельной)

Что делать, если собака съела виноград?

Специалисты предупреждают, что, если ваш пес съел виноград или изюм, необходимо немедленно обратиться к ветеринару. Однако важно понимать, что вызывать рвоту нельзя, если собака без сознания, имеет проблемы с дыханием или проявляет признаки стресса, или если вы не уверены, что именно она съела.

Полезные новости о собаках

Кстати, кинолог назвал худшую породу собак для жизни в доме. Уилл Атертон (Will Atherton) считает, что одна из самых популярных пород собак не очень хорошо "вписывается" в "занятые семейные дома".

А вот зоопсихолог поделился, как понять что снится собаке. Интересно, что домашние животные, в частности собаки, могут мечтать и видеть сны о том, чтобы принести мячик или обняться с людьми на диване.

Также Главред рассказывает, как быстро вывести блохи у кота и собаки. Если нарушить главное правило, то есть риск не просто навредить здоровью домашнего любимца, но и привести к летальному исходу.

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