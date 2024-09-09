"Родители уже дома": собака трогательно разбудила своего глухого брата, видео до слез

В соцсети TikTok появилось милое видео о двух собаках Мейзи и Леви. Они проживают со своей владелицей Сьеррой Юстус, которая и опубликовала кадры, которые стали популярными и поразили зрителей своей трогательностью.
В видеоролике запечатлен момент, когда Мейзи прыгает на диван и мягко толкает Леви носом, пробуждая его. Дело в том, что трехлетний Леви с детства глухой, поэтому не услышал, что его хозяева вернулись домой. После действий Мейзи, он полон счастья, мгновенно вскакивает, виляя хвостом от радости, что хозяева вернулись.
"Мейзи всегда была очень близкой к Леви, но ближе к концу 2022 года мы заметили, что она начала внимательнее наблюдать за его поведением. Она стала для него как матерью, хотя сама моложе. Она наша мама-медведица, - сказала Юстус в комментарии Newsweek.видео дня
Владелица собак добавила, что ей всегда нравилось делиться с другими пользователями в сети кадрами из жизни ее собак, однако реакция на это видео стала настоящей неожиданностью. Сьерра невероятно благодарна всем за теплые слова в сторону ее любимцев.
Смотрите трогательное видео Мейзи и Леви:
@leviandmaisy Я надеюсь она никогда не перестанет делать это для него ???✨ #deafdogsoftiktok#deafdogsrock#dogsoftiktok#dogsbeingdogs#cutedogs#aussie#goldenretriever#australianshepherd#goldenretrieverlife#fypage#dogsvideo#dogstory#dogsbestfriend#homeevideos♬ Bundle of Joy (From "Inside Out") - Benny Martin
Что такое Newsweek?
Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает подробный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнесу, культуре и политике, пишет Википедия.
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