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Дороже Феррари: сколько стоит самая дорогая собака в мире

Олег Макаров
27 августа 2024, 12:20
173
В мире есть немало любителей собак, однако есть люди, которые выбирают домашнего любимца не только по предпочтениям, но и по тому, какая самая дорогая собака на свете.
Мастиф, феррари
Какая самая дорогая собака на свете / Коллаж: Главред, фото: flickr, китайские СМИ

У каждого из нас, наверное, есть знакомые, которые завели собаку. Среди тех, какая порода собак стоит на 1 месте, при выборе домашнего любимца обычно стоит шпиц, французский бульдог, лабрадор и овчарка.

Однако, как выяснилось, в мире есть любители очень дорогих собак. USA Today сообщили, какая собака была самой дорогой, когда и за сколько ее удалось продать.

Тибетский мастиф - самая дорогая собака в мире, цена на которую измеряется миллионами. В частности, в 2014 году щенок тибетского мастифа был продан в Китае почти за 2 миллиона долларов. Что интересно, LaFerrari - самая мощная модель серийных дорожников этой компании стоит миллион 190 тысяч евро, то есть дешевле чем мастиф.

видео дня

Собака была продана на ярмарке домашних животных премиум-класса в восточной провинции Чжэцзян за 12 миллионов юаней - или примерно 1,95 миллиона долларов застройщику. Ростом питомец был 80 сантиметров (31 дюйм) и весил 90 килограммов.

До этого в 2011 году другой щенок тибетского мастифа был продан за 1,5 миллиона долларов. Это животное считалось самой дорогой собакой, проданной в то время.

Однако, если брать во внимание не весь мир, то какая самая дорогая порода собак в Украине? Считается, что это французский мастиф. Стоимость такой собаки в Украине составляет до 45 тысяч гривен. Как и тибетский, французский мастиф достаточно высокий - 59-69 см. Вес этой породы составляет в среднем 38-46 кг, иногда достигает 50 кг.

Французский мастиф
Французский мастиф - самая дорогая порода собак в Украине / Википедия

Что такое USA Today?

USA Today - первая общенациональная ежедневная газета в США. Основана в Вашингтоне предпринимателем Алленом Ньюгартом. Главным редактором первого выпуска, появившегося 15 сентября 1982 года, был назначен Джон Сайгенталер, пишет Википедия.

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