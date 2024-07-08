Доктор Джеймс Гринвуд, ветеринар на ITV The Pet Show, поделился явными признаками того, что именно вы любимчик своего питомца.

https://glavred.info/life/veterinar-nazval-glavnyy-priznak-togo-chto-vasha-sobaka-vas-obozhaet-10579088.html Ссылка скопирована

Ветеринар назвал главный признак того, что ваша собака вас обожает / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Когда у вашей собаки несколько владельцев, некоторые люди начинают задаваться вопросом, кого же животное любит больше?

Доктор Джеймс Гринвуд, ветеринар на ITV The Pet Show, поделился явными признаками того, что именно вы любимчик своего питомца, пишет Mirror.

По словам доктора Гринвуда, вам нужно только посмотреть на хвост вашей собаки, чтобы понять, являетесь ли вы ее "любимым человеком".

видео дня

Как понять что собака вас любит

"Все дело в хвосте с собаками! Они могут выражать целый спектр эмоций с помощью виляния хвостом. Хотя важно отметить, что не все виляние хвостом является признаком счастья, есть два типа, которые сигнализируют о чистой радости у наших собак", - отметил эксперт.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Чтобы проверить это, понаблюдайте за реакцией вашей собаки, когда вы возвращаетесь домой с работы или с магазина, чтобы увидеть, к кому она подходит в первую очередь и как виляет хвостом.

"Во-первых, виляние всем телом, которое начинается с плеч и покачивается до кончика хвоста, — это буквально их счастливый танец. Во-вторых, виляние хвостом вертолета обычно зарезервировано для тех, кого считают особенно важными. Наконец, это очень взволнованное приветствие, когда вы возвращаетесь из дома — прыжки и облизывание, иногда они могут лаять или приносить вам игрушку — это настоящий сигнал о том, что они рады вас видеть" , - пояснил эксперт.

Доктор Гринвуд говорит, что если ваш питомец подходит и сидит на вас или возле вас, то это явный признак того, что он любит вас и верит, что вы будете держать его в безопасности, пока он отдыхает.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред