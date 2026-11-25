В ПФУ объяснили, как выявить ошибку, из-за которой пенсионерам начисляют меньше средств.

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Исправить расчет пенсии можно путем проверки данных / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

Пропущенные периоды работы уменьшают коэффициент стажа

Данные можно проверить в "Пенсионном калькуляторе" ПФУ

Неоцифрованный стаж не исчезает, документы принимают и дальше

Если в электронных данных Пенсионного фонда отсутствует часть периодов работы или зарплаты, будущая пенсия может оказаться меньше. Причина в том, что размер выплаты напрямую зависит от страхового стажа и заработка.

Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

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От чего зависит размер пенсии

Пенсию по возрасту рассчитывают по формуле из Закона №1058-IV:

П = Зп × Кс, где П - размер пенсии, Зп - заработная плата, на основе которой она рассчитывается, а Кс - коэффициент страхового стажа.

"На размер пенсии влияют страховой стаж, заработок и год назначения пенсии", - пояснили в ПФУ.

Если часть стажа отсутствует в Реестре застрахованных лиц, коэффициент стажа будет меньше, а вместе с ним и пенсия. Также на расчет влияют неполные данные о зарплате.

Почему важен год выхода на пенсию

Для расчета берут среднюю зарплату в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения:

в 2022 году брали показатель за 2019–2021 годы: 10 846,37 грн;

в 2026 году берут показатель за 2023–2025 годы: 17 482,87 грн.

Поэтому даже при одинаковых стаже и коэффициенте заработка пенсии людей, оформивших её в разные годы, могут различаться.

Что такое индивидуальный коэффициент заработной платы

Этот коэффициент показывает, как заработок человека соотносится со средней зарплатой в Украине за тот же месяц. Зарплата на уровне средней дает коэффициент около 1, выше - дает больший коэффициент, ниже - меньший.

"Чем выше был официальный заработок, с которого уплачивались страховые взносы, тем выше, при прочих равных условиях, может быть пенсия", - подчеркнули в Пенсионном фонде.

В расчет принимается зарплата за весь страховой стаж с 1 июля 2000 года. При определенных условиях можно добавить данные о зарплате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года, если они подтверждаются документами.

Как проверить стаж в "Пенсионном калькуляторе"

Войдите на веб-портал ПФУ через КЭП, "Дія.Підпис" или ID.GOV.UA. Откройте сервис "Пенсионный калькулятор". Проверьте данные о стаже и зарплате и, при необходимости, дополните их.

Затем нажмите "Сохранить и рассчитать". Сервис покажет страховой стаж, коэффициенты стажа и заработка, а также прогнозный размер пенсии.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика: Главред

В ПФУ уточняют, что это лишь ориентировочная сумма: окончательная сумма определяется при назначении пенсии в соответствии с законодательством, действующим на тот момент.

"Если в электронных данных отсутствуют отдельные периоды работы, это не означает, что стаж утрачен", - отметили в ПФУ.

Документы можно подать в Пенсионный фонд для их оцифровки.

Срок 10 июня 2026 года также не обнуляет стаж: сведения из бумажной трудовой книжки принимают и после этой даты.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что правительство готовит масштабную перестройку пенсионной системы, которая изменит сам принцип начисления выплат. Вместо устаревших формул предлагается ввести разделение пенсии на базовую и страховую части с системой баллов.

Ранее сообщалось, что в декабре 2026 года пенсионеры отдельных категорий получат право на повышенные минимальные пенсионные выплаты - до 4 213 гривен в месяц. Размер гарантированной суммы зависит от возраста человека, продолжительности страхового стажа и других условий назначения пенсии.

Накануне стало известно, что с 1 января 2027 года украинцам, желающим выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, необходимо иметь не менее 34 лет страхового стажа. Это требование ежегодно увеличивается на один год и в 2028 году достигнет 35 лет для мужчин и женщин.

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