Кратко:
- Пропущенные периоды работы уменьшают коэффициент стажа
- Данные можно проверить в "Пенсионном калькуляторе" ПФУ
- Неоцифрованный стаж не исчезает, документы принимают и дальше
Если в электронных данных Пенсионного фонда отсутствует часть периодов работы или зарплаты, будущая пенсия может оказаться меньше. Причина в том, что размер выплаты напрямую зависит от страхового стажа и заработка.
Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
От чего зависит размер пенсии
Пенсию по возрасту рассчитывают по формуле из Закона №1058-IV:
П = Зп × Кс, где П - размер пенсии, Зп - заработная плата, на основе которой она рассчитывается, а Кс - коэффициент страхового стажа.
"На размер пенсии влияют страховой стаж, заработок и год назначения пенсии", - пояснили в ПФУ.
Если часть стажа отсутствует в Реестре застрахованных лиц, коэффициент стажа будет меньше, а вместе с ним и пенсия. Также на расчет влияют неполные данные о зарплате.
Почему важен год выхода на пенсию
Для расчета берут среднюю зарплату в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения:
- в 2022 году брали показатель за 2019–2021 годы: 10 846,37 грн;
- в 2026 году берут показатель за 2023–2025 годы: 17 482,87 грн.
Поэтому даже при одинаковых стаже и коэффициенте заработка пенсии людей, оформивших её в разные годы, могут различаться.
Что такое индивидуальный коэффициент заработной платы
Этот коэффициент показывает, как заработок человека соотносится со средней зарплатой в Украине за тот же месяц. Зарплата на уровне средней дает коэффициент около 1, выше - дает больший коэффициент, ниже - меньший.
"Чем выше был официальный заработок, с которого уплачивались страховые взносы, тем выше, при прочих равных условиях, может быть пенсия", - подчеркнули в Пенсионном фонде.
В расчет принимается зарплата за весь страховой стаж с 1 июля 2000 года. При определенных условиях можно добавить данные о зарплате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года, если они подтверждаются документами.
Как проверить стаж в "Пенсионном калькуляторе"
Войдите на веб-портал ПФУ через КЭП, "Дія.Підпис" или ID.GOV.UA. Откройте сервис "Пенсионный калькулятор". Проверьте данные о стаже и зарплате и, при необходимости, дополните их.
Затем нажмите "Сохранить и рассчитать". Сервис покажет страховой стаж, коэффициенты стажа и заработка, а также прогнозный размер пенсии.
В ПФУ уточняют, что это лишь ориентировочная сумма: окончательная сумма определяется при назначении пенсии в соответствии с законодательством, действующим на тот момент.
"Если в электронных данных отсутствуют отдельные периоды работы, это не означает, что стаж утрачен", - отметили в ПФУ.
Документы можно подать в Пенсионный фонд для их оцифровки.
Срок 10 июня 2026 года также не обнуляет стаж: сведения из бумажной трудовой книжки принимают и после этой даты.
Пенсии в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что правительство готовит масштабную перестройку пенсионной системы, которая изменит сам принцип начисления выплат. Вместо устаревших формул предлагается ввести разделение пенсии на базовую и страховую части с системой баллов.
Ранее сообщалось, что в декабре 2026 года пенсионеры отдельных категорий получат право на повышенные минимальные пенсионные выплаты - до 4 213 гривен в месяц. Размер гарантированной суммы зависит от возраста человека, продолжительности страхового стажа и других условий назначения пенсии.
Накануне стало известно, что с 1 января 2027 года украинцам, желающим выйти на пенсию по возрасту в 60 лет, необходимо иметь не менее 34 лет страхового стажа. Это требование ежегодно увеличивается на один год и в 2028 году достигнет 35 лет для мужчин и женщин.
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