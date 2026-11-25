Рис часто готовят на воде, хотя простая замена одного ингредиента помогает сделать его намного вкуснее.

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Как вкусно сварить рис / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как сделать рис вкуснее

Что добавить в рис во время варки

Сколько времени нужно варить рис с куриным бульоном

Рис часто используют в качестве гарнира к мясу, рыбе и овощам, однако при приготовлении на обычной воде он может получиться пресным. Один из способов сделать гарнир более ароматным - варить зерна не в обычной воде, а в курином бульоне.

Главред расскажет, как сделать рис значительно ароматнее и вкуснее.

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Что добавить в рис, чтобы улучшить его вкус

Кулинар и основательница проекта One Good Thing Джилл Нистул рекомендует добавлять в рис бульонный кубик, пишет Express. Во время варки зерна впитывают жидкость вместе с её вкусом. Поэтому бульон придаёт рису более выраженные вкусовые нотки, а также делает его более ароматным. К тому же для такого способа не нужно тратить больше времени на приготовление.

Как приготовить рис с куриным бульоном

Для приготовления понадобятся:

370 г сырого белого риса;

720 мл куриного бульона или воды;

1 кубик куриного бульона, если вместо готового бульона используется вода.

Сначала рис нужно тщательно промыть под холодной проточной водой, пока она не станет прозрачной. Так удастся смыть излишки крахмала, из-за которых зерна могут слипаться во время приготовления.

Какие крупы нужно промывать / Инфографика: Главред

Промытый рис пересыпьте в кастрюлю и залейте куриным бульоном. Если используется вода, сначала доведите её до кипения, а затем растворите в ней бульонный кубик.

Поставьте кастрюлю на сильный огонь и дождитесь закипания. После этого убавьте огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите рис примерно 15 минут.

Когда время истечет, снимите кастрюлю с плиты, но не открывайте крышку. Оставьте рис еще на пять минут: за это время зерна впитают остатки жидкости и дойдут до готовности.

Перед подачей аккуратно разрыхлите рис вилкой, чтобы разделить зерна. В результате получится ароматный гарнир с более насыщенным вкусом, для приготовления которого не потребовалось много усилий.

Смотрите видео о том, как правильно варить рис:

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