Вы узнаете:
- Как сделать рис вкуснее
- Что добавить в рис во время варки
- Сколько времени нужно варить рис с куриным бульоном
Рис часто используют в качестве гарнира к мясу, рыбе и овощам, однако при приготовлении на обычной воде он может получиться пресным. Один из способов сделать гарнир более ароматным - варить зерна не в обычной воде, а в курином бульоне.
Главред расскажет, как сделать рис значительно ароматнее и вкуснее.
Что добавить в рис, чтобы улучшить его вкус
Кулинар и основательница проекта One Good Thing Джилл Нистул рекомендует добавлять в рис бульонный кубик, пишет Express. Во время варки зерна впитывают жидкость вместе с её вкусом. Поэтому бульон придаёт рису более выраженные вкусовые нотки, а также делает его более ароматным. К тому же для такого способа не нужно тратить больше времени на приготовление.
Как приготовить рис с куриным бульоном
Для приготовления понадобятся:
- 370 г сырого белого риса;
- 720 мл куриного бульона или воды;
- 1 кубик куриного бульона, если вместо готового бульона используется вода.
Сначала рис нужно тщательно промыть под холодной проточной водой, пока она не станет прозрачной. Так удастся смыть излишки крахмала, из-за которых зерна могут слипаться во время приготовления.
Промытый рис пересыпьте в кастрюлю и залейте куриным бульоном. Если используется вода, сначала доведите её до кипения, а затем растворите в ней бульонный кубик.
Поставьте кастрюлю на сильный огонь и дождитесь закипания. После этого убавьте огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите рис примерно 15 минут.
Когда время истечет, снимите кастрюлю с плиты, но не открывайте крышку. Оставьте рис еще на пять минут: за это время зерна впитают остатки жидкости и дойдут до готовности.
Перед подачей аккуратно разрыхлите рис вилкой, чтобы разделить зерна. В результате получится ароматный гарнир с более насыщенным вкусом, для приготовления которого не потребовалось много усилий.
Смотрите видео о том, как правильно варить рис:
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