Вы узнаете:
- Как сварить рассыпчатый рис без масла и растительного масла
- Зачем промывать крупу до прозрачной воды
- С какими блюдами хорошо сочетается рис с цитрусовой ноткой
Чтобы рис получился рассыпчатым, не нужно добавлять сливочное масло или обжаривать зерна на растительном масле: достаточно двух ложек лимонного сока на стакан крупы. Этот ингредиент придает гарниру свежесть и легкую кислинку, а зерна после варки остаются отдельными, сообщает Ofeminin
Издание отмечает, что лимонный сок часто упускают из виду, и мало кто знает, как правильно его использовать. При этом рецепт прост и не требует особых навыков.
Как сварить рис с лимонным соком
На один стакан длиннозерного риса понадобятся два стакана воды, две ложки лимонного сока и щепотка соли. Чтобы аромат был более насыщенным, можно положить лавровый лист или немного черного перца.
Сначала крупу несколько раз промывают в холодной воде, пока вода не станет прозрачной. Пропускать этот шаг не стоит, если нужна рассыпчатая консистенция. Далее рис перекладывают в кастрюлю с толстым дном, заливают горячей водой, солят и добавляют лимонный сок.
Всё аккуратно перемешивают и доводят до кипения. Затем огонь уменьшают до минимума, накрывают крышкой и варят 12–18 минут, в зависимости от сорта риса и рекомендаций производителя. Во время варки крышку не снимают и крупу не перемешивают.
Когда вода впитается, кастрюлю снимают с огня и оставляют под крышкой ещё на 10 минут. В конце зерна разрыхляют вилкой. Для более яркого аромата можно добавить немного тёртой лимонной цедры.
Басмати или круглозернистый: какой рис выбрать
Лучше всего для этого способа подходят длиннозерные сорта, такие как басмати или пропаренный рис: после варки их зерна остаются плотными и не слипаются. Круглозернистый рис содержит больше крахмала, поэтому легче разваривается и становится клейким. Такие сорта лучше использовать для запеканок или десертов.
Главное правило: не наливать слишком много воды. Из-за избытка жидкости даже качественный рис превратится в клейкую массу.
Рис с лимонным соком хорошо сочетается с рыбой, курицей, запеченными овощами или морепродуктами. Благодаря лёгкой цитрусовой нотке масло ему уже не нужно.
Смотрите видео о том, как правильно варить рис:
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