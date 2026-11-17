Кислинка цитрусовых освежает вкус гарнира и не дает крупе превратиться в клейкую кашу.

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Какие сорта риса лучше всего подходят для гарнира / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Как сварить рассыпчатый рис без масла и растительного масла

Зачем промывать крупу до прозрачной воды

С какими блюдами хорошо сочетается рис с цитрусовой ноткой

Чтобы рис получился рассыпчатым, не нужно добавлять сливочное масло или обжаривать зерна на растительном масле: достаточно двух ложек лимонного сока на стакан крупы. Этот ингредиент придает гарниру свежесть и легкую кислинку, а зерна после варки остаются отдельными, сообщает Ofeminin

Издание отмечает, что лимонный сок часто упускают из виду, и мало кто знает, как правильно его использовать. При этом рецепт прост и не требует особых навыков.

Как сварить рис с лимонным соком

На один стакан длиннозерного риса понадобятся два стакана воды, две ложки лимонного сока и щепотка соли. Чтобы аромат был более насыщенным, можно положить лавровый лист или немного черного перца.

Сначала крупу несколько раз промывают в холодной воде, пока вода не станет прозрачной. Пропускать этот шаг не стоит, если нужна рассыпчатая консистенция. Далее рис перекладывают в кастрюлю с толстым дном, заливают горячей водой, солят и добавляют лимонный сок.

Всё аккуратно перемешивают и доводят до кипения. Затем огонь уменьшают до минимума, накрывают крышкой и варят 12–18 минут, в зависимости от сорта риса и рекомендаций производителя. Во время варки крышку не снимают и крупу не перемешивают.

Когда вода впитается, кастрюлю снимают с огня и оставляют под крышкой ещё на 10 минут. В конце зерна разрыхляют вилкой. Для более яркого аромата можно добавить немного тёртой лимонной цедры.

Как правильно варить крупы / Инфографика: Главред

Басмати или круглозернистый: какой рис выбрать

Лучше всего для этого способа подходят длиннозерные сорта, такие как басмати или пропаренный рис: после варки их зерна остаются плотными и не слипаются. Круглозернистый рис содержит больше крахмала, поэтому легче разваривается и становится клейким. Такие сорта лучше использовать для запеканок или десертов.

Главное правило: не наливать слишком много воды. Из-за избытка жидкости даже качественный рис превратится в клейкую массу.

Рис с лимонным соком хорошо сочетается с рыбой, курицей, запеченными овощами или морепродуктами. Благодаря лёгкой цитрусовой нотке масло ему уже не нужно.

Смотрите видео о том, как правильно варить рис:

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