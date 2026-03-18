Как сварить яйца без трещин: две простые добавки, которые сохранят скорлупу

Как правильно подготовить яйца перед варкой, чтобы избежать появления трещин и растрескивания скорлупы.

Приготовление на слабом или среднем огне снижает риск образования трещин

Варка яиц кажется простым делом, но часто в процессе они трескаются, и белок вытекает в воду. Эта проблема знакома многим хозяйкам и поварам.

Главред решил рассказать, как приготовить яйца, чтобы они не лопнули во время варки.

Подготовка яиц к варке

Как пишет УНИАН, сначала яйца следует заранее достать из холодильника и оставить при комнатной температуре не менее чем на 30 минут. Это позволяет избежать резкого перепада температур, который часто становится причиной трещин.

Далее яйца аккуратно кладут в теплую воду и оставляют на 10 минут, после чего включают плиту. Нежелательно опускать продукт сразу в кипящую воду: резкий нагрев увеличивает риск повреждения скорлупы, хотя так яйца легче чистятся после варки.

Добавление соли и уксуса

Второй важный момент – добавление в воду соли и уксуса. Опытные кулинары рекомендуют 2 чайные ложки соли и столовую ложку уксуса на кастрюлю. Соль помогает "запечатать" белок в случае трещины, а уксус укрепляет скорлупу, предотвращая ее растрескивание.

Варить яйца лучше всего на среднем или слабом огне, чтобы вода не бурлила, а яйца не ударялись друг о друга.

Благодаря этим простым советам яйца останутся целыми, белок не вытечет, а блюдо будет выглядеть идеально.

