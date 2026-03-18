Как сварить яйца без трещин: две простые добавки, которые сохранят скорлупу

Вы узнаете:
- Почему яйца лопаются при варке
- Как правильно подготовить яйца к варке
- Секреты, чтобы скорлупа оставалась целой
Варка яиц кажется простым делом, но часто в процессе они трескаются, и белок вытекает в воду. Эта проблема знакома многим хозяйкам и поварам.
Главред решил рассказать, как приготовить яйца, чтобы они не лопнули во время варки.
Подготовка яиц к варке
Как пишет УНИАН, сначала яйца следует заранее достать из холодильника и оставить при комнатной температуре не менее чем на 30 минут. Это позволяет избежать резкого перепада температур, который часто становится причиной трещин.
Далее яйца аккуратно кладут в теплую воду и оставляют на 10 минут, после чего включают плиту. Нежелательно опускать продукт сразу в кипящую воду: резкий нагрев увеличивает риск повреждения скорлупы, хотя так яйца легче чистятся после варки.
Добавление соли и уксуса
Второй важный момент – добавление в воду соли и уксуса. Опытные кулинары рекомендуют 2 чайные ложки соли и столовую ложку уксуса на кастрюлю. Соль помогает "запечатать" белок в случае трещины, а уксус укрепляет скорлупу, предотвращая ее растрескивание.
Варить яйца лучше всего на среднем или слабом огне, чтобы вода не бурлила, а яйца не ударялись друг о друга.
Благодаря этим простым советам яйца останутся целыми, белок не вытечет, а блюдо будет выглядеть идеально.
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
