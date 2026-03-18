Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как сварить яйца без трещин: две простые добавки, которые сохранят скорлупу

Руслан Иваненко
18 марта 2026, 01:02
Как правильно подготовить яйца перед варкой, чтобы избежать появления трещин и растрескивания скорлупы.
Яйца
Приготовление на слабом или среднем огне снижает риск образования трещин / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Почему яйца лопаются при варке
  • Как правильно подготовить яйца к варке
  • Секреты, чтобы скорлупа оставалась целой

Варка яиц кажется простым делом, но часто в процессе они трескаются, и белок вытекает в воду. Эта проблема знакома многим хозяйкам и поварам.

Главред решил рассказать, как приготовить яйца, чтобы они не лопнули во время варки.

видео дня

Подготовка яиц к варке

Как пишет УНИАН, сначала яйца следует заранее достать из холодильника и оставить при комнатной температуре не менее чем на 30 минут. Это позволяет избежать резкого перепада температур, который часто становится причиной трещин.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Далее яйца аккуратно кладут в теплую воду и оставляют на 10 минут, после чего включают плиту. Нежелательно опускать продукт сразу в кипящую воду: резкий нагрев увеличивает риск повреждения скорлупы, хотя так яйца легче чистятся после варки.

Добавление соли и уксуса

Второй важный момент – добавление в воду соли и уксуса. Опытные кулинары рекомендуют 2 чайные ложки соли и столовую ложку уксуса на кастрюлю. Соль помогает "запечатать" белок в случае трещины, а уксус укрепляет скорлупу, предотвращая ее растрескивание.

Варить яйца лучше всего на среднем или слабом огне, чтобы вода не бурлила, а яйца не ударялись друг о друга.

Благодаря этим простым советам яйца останутся целыми, белок не вытечет, а блюдо будет выглядеть идеально.

Смотрите видео, как сварить яйца так, чтобы они легко чистились.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

яйца куриные яйца лайфхак
Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять