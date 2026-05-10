Армия РФ нарушила перемирие: где ситуация наиболее напряженная

Россия снова нарушила перемирие. С начала суток оккупанты 60 раз атаковали позиции Сил обороны. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Наиболее сложная ситуация на Покровском направлении. С начала суток россияне 24 раза штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новоподгородное и в направлении населенных пунктов Ганновка, Мирное, Сергеевка и Новоалександровка.
Девять вражеских атак удалось успешно отразить на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Железнодорожное, Еленокстантиновка и Гуляйпольское. Столько же атак было на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Сейчас там продолжается одно боевое столкновение.
Еще восемь штурмов было на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Зеленое, Старица, Петро-Ивановка, Мировое, Симиновка и Красное Первое. Там продолжается одно боестолкновение.
По пять атак было зафиксировано на Лиманском и Константиновском направлениях. Одна атака продолжается на последнем.
На Славянском направлении наши защитники успешно отразили атаки в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Разниковка. Еще одну атаку остановили на Александровском направлении в районе населенного пункта Александроград.
На Купянском, Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях сегодня враг не проводил наступательных действий.
Наступление РФ — мнение эксперта
Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что ситуация на фронте сложная. В ближайшее время может начаться битва за Доброполье в Донецкой области.
По его словам, враг пытается продвигаться с фланга — со стороны населенного пункта Гришино.
"Оккупанты хотят отрезать группировку войск Сил обороны Украины в Родинском, чтобы захватить населенный пункт", — добавил он.
Ситуация на фронте — новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Общая ситуация на фронте остается сложной, и в ближайшее время возможно обострение боевых действий в районе Доброполья в Донецкой области, отметил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
На Купянском направлении обстановка является одной из самых напряженных и за последние месяцы существенно ухудшилась. Российские силы продолжают наступательные попытки, стремясь продвинуться к Купянску и оттеснить украинские подразделения за реку Оскол, сообщил спикер объединенных сил Виктор Трегубов.
Другие новости:
- РФ готовила морскую операцию на 2026 год, но ее сорвало одно событие — Флеш
- Поставки для армии РФ сорваны: партизаны провели успешную диверсию в тылу
- Прогресса на фронте нет: в ISW раскрыли истинную цель "перемирия" РФ
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред