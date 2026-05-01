"Противник использует трубы": оккупантам удалось продвинуться в Купянске

Виталий Кирсанов
1 мая 2026, 17:54
Российские войска продолжают активные попытки наступления, стремясь приблизиться к Купянску и вытеснить украинские силы за реку Оскол.
Ситуация под Купянском осложнилась / Коллаж: Главред, фото: 47 ОМБр, 92 ОШБр

Кратко:

  • Противник активно применяет тактику малых пехотных групп
  • Несмотря на усиление давления, ситуация остается под контролем

На Купянском направлении обстановка остаётся одной из самых напряжённых и за последние месяцы заметно ухудшилась. Об этом сообщил спикер группировки объединённых сил Виктор Трегубов.

По его словам, российские войска продолжают активные попытки наступления, стремясь приблизиться к Купянску и вытеснить украинские силы за реку Оскол.

"Противник активно применяет тактику малых пехотных групп и даже использует инфраструктуру, в частности трубы, для скрытого проникновения, однако большинство таких попыток уничтожается еще на подходах", – подчеркнул он.

Трегубов отметил, что, несмотря на усиление давления, ситуация остается под контролем. Поле боя насыщено беспилотниками и средствами поражения, что серьезно осложняет действия противника и приводит к значительным потерям.

Ключевыми точками на этом направлении остаются сам Купянск и правый берег реки Оскол. Основные усилия российских сил сосредоточены севернее города. В частности, им удалось продвинуться в районе Голубовка, что усложнило обстановку по сравнению с предыдущими месяцами.

Кроме того, на левом берегу Оскола, где украинские силы удерживают крупный плацдарм, противник пытается вытеснить их за реку, атакуя в сторону Купянска-Узлового. Наиболее активные попытки продвижения фиксируются в районе Кившаровки.

"Там ситуация тоже непростая, потому что россияне с нескольких сторон стоят и атакуют", – добавил он.

Купянск Инфографика / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области и добиваются частичных успехов вблизи отдельных населенных пунктов.

Кроме того, Россия стягивает силы для наступления на Покровском направлении. Туда враг перетягивает оккупантов с других направлений. Об этом заявил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

Напомним, что страна-агрессор Россия не отказывается от намерения расширить зону контроля непосредственно по линии границы. К счастью, достичь больших успехов оккупанты не могут. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью Укринформу.

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

