"Противник использует трубы": оккупантам удалось продвинуться в Купянске

Кратко:
- Противник активно применяет тактику малых пехотных групп
- Несмотря на усиление давления, ситуация остается под контролем
На Купянском направлении обстановка остаётся одной из самых напряжённых и за последние месяцы заметно ухудшилась. Об этом сообщил спикер группировки объединённых сил Виктор Трегубов.
По его словам, российские войска продолжают активные попытки наступления, стремясь приблизиться к Купянску и вытеснить украинские силы за реку Оскол.
"Противник активно применяет тактику малых пехотных групп и даже использует инфраструктуру, в частности трубы, для скрытого проникновения, однако большинство таких попыток уничтожается еще на подходах", – подчеркнул он.
Трегубов отметил, что, несмотря на усиление давления, ситуация остается под контролем. Поле боя насыщено беспилотниками и средствами поражения, что серьезно осложняет действия противника и приводит к значительным потерям.
Ключевыми точками на этом направлении остаются сам Купянск и правый берег реки Оскол. Основные усилия российских сил сосредоточены севернее города. В частности, им удалось продвинуться в районе Голубовка, что усложнило обстановку по сравнению с предыдущими месяцами.
Кроме того, на левом берегу Оскола, где украинские силы удерживают крупный плацдарм, противник пытается вытеснить их за реку, атакуя в сторону Купянска-Узлового. Наиболее активные попытки продвижения фиксируются в районе Кившаровки.
"Там ситуация тоже непростая, потому что россияне с нескольких сторон стоят и атакуют", – добавил он.
Ситуация на фронте — последние новости
Как сообщал Главред, российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области и добиваются частичных успехов вблизи отдельных населенных пунктов.
Кроме того, Россия стягивает силы для наступления на Покровском направлении. Туда враг перетягивает оккупантов с других направлений. Об этом заявил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.
Напомним, что страна-агрессор Россия не отказывается от намерения расширить зону контроля непосредственно по линии границы. К счастью, достичь больших успехов оккупанты не могут. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в интервью Укринформу.
О персоне: Виктор Трегубов
Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".
В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.
Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.
В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.
