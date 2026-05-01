Что нужно сделать с деньгами в праздник 2 мая: приметы

Ангелина Подвысоцкая
1 мая 2026, 12:05
Что нельзя делать 2 мая. Приметы и запреты, которые уберегут от потери удачи и благополучия.
Что нельзя делать 2 мая / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день гроза
  • Почему нельзя одалживать деньги в этот день
  • Что нужно сделать с деньгами 2 мая

2 мая церковь почитает память святого Афанасия Великого. Как сообщает Главред, он родился в христианской семье и получил хорошее образование, изучал Священное Писание. Еще в юном возрасте он стал учеником и секретарем архиепископа Александра Александрийского.

Афанасий боролся с арианством. После Никейского Собора он стал одним из самых активных защитников решения, которым было осуждено арианство. Из-за этого он пережил пять изгнаний из Александрии, но каждый раз возвращался на кафедру и никогда не отказывался от своих убеждений.

Что можно делать 2 мая

  • В этот день нужно помолиться. У святых просят защиты от бед, опасностей и испытаний.
  • В этот день нужно сажать огурцы и тыкву. Считается, что они дадут хороший урожай. Также можно продолжать посев зерновых культур.
  • В этот день нужно пересчитать все деньги в доме до рассвета. Предки верили, что это привлечет достаток.
  • В этот день можно заниматься уборкой, но не подметать к порогу, чтобы не выметать благополучие.

Что нельзя делать 2 мая

1. Нельзя 2 мая ссориться и конфликтовать. Иначе ссоры затянутся.

2. Нельзя 2 мая лениться. Считается, что тогда от вас отвернется удача.

3. Нельзя 2 мая отказывать в помощи. Иначе вы сами окажетесь в трудном положении.

4. Нельзя 2 мая давать деньги в долг. Предки верили, что тогда вы можете отдать собственную удачу.

5. Нельзя 2 мая выходить из дома с пустым кошельком. Иначе вы закроете денежный поток.

Приметы 2 мая

  • Если в этот день холодно, то лето также будет прохладным.
  • Если в этот день гроза, то непогода будет затяжной.
  • Если в этот день зацвела черемуха, то скоро похолодает.
  • Если в этот день тепло, то будет хороший урожай зерновых.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

