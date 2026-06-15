Удар по Лавре имел скрытую цель: историк раскрыл реальный замысел Кремля

Россия стремится уничтожить не только Успенский собор, но и историческую память Украины. Алферов объяснил значение Киево-Печерской лавры.

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Успенский собор в Киеве — почему на самом деле Россия атаковала Лавру / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/yevstr

О чем идет речь в материале:

Почему Россия нанесла удар по Успенскому собору в Киеве

Чем известен Успенский собор Лавры

Киево-Печерская лавра и ее главная святыня Успенский собор на протяжении веков остаются одними из важнейших символов украинской истории. По мнению украинского историка и главы Института национальной памяти Александра Алферова, внимание России к этому памятнику связано не только с войной, но и с попытками уничтожить историческую память Украины и её связь с древней Русью. Об этом он заявил в видео на YouTube.

Главред выяснил, почему Россия атакует Киево-Печерскую лавру.

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Почему Россия не впервые пытается уничтожить Успенский собор

Историк отмечает, что атаки на главный храм Киево-Печерской лавры имеют долгую историю. По его словам, разные поколения российской власти неоднократно наносили удары по святыне.

"Следует подчеркнуть, что это не первая попытка россиян уничтожить Успенский собор. Так, во времена Петра I его просто подожгли, и он выгорел внутри дотла", — отметил Алферов.

Историк также рассказал, что в 1941 году, после оккупации Киева немецкими войсками так называемое подполье, которое он назвал российской диверсионно-разведывательной группой, узнало о намерении привести в Успенский собор группу немецких офицеров. Чтобы их ликвидировать, было принято решение взорвать храм. Однако на момент взрыва офицеры уже покинули собор, поэтому в результате операции была разрушена сама святыня, а замысел не достиг поставленной цели.

Смотрите видео о том, почему Россия обстреливает Лавру:

Какое значение имеет Успенский собор для истории Украины

Успенский собор является не только архитектурным памятником, но и важным местом сохранения исторического наследия украинского народа. Именно здесь находили покой представители княжеских родов и выдающиеся деятели разных эпох.

"В Успенском соборе в свое время хоронили самых выдающихся деятелей в истории Украины. В частности, это была родовая усыпальница наших князей времен Руси, и, в частности, дочь Ярополка, короля Руси, Анастасия Глебова, она лежит именно здесь", — пояснил специалист.

Особое значение храма связано со многими выдающимися фигурами украинской истории.

"В частности, здесь покоились наши князья Олельковичи, киевские князья XIV–XV веков. Здесь нашел свой покой Петр Могила, но все это разрушали, потому что это была память о наших предках", — подчеркнул он.

Киево-Печерская лавра и борьба за наследие Руси

Одной из причин особого внимания Кремля к Лавре историк называет ее значение как одного из главных центров исторической Руси. В этом году святыня отмечает почти тысячелетний юбилей, что еще больше подчеркивает ее историческую значимость.

"Киево-Печерская лавра отмечает в этом году 975 лет со дня основания. То есть почти тысячелетний юбилей. И, конечно, чем дальше Киев от Москвы, тем больше они пытаются стереть все возможные аргументы в пользу своей принадлежности к Руси", — заявил Алферов.

По его убеждению, речь идет не только об отдельном сооружении, а о более широкой борьбе за культурное и историческое наследие Украины, которое пытается стереть Россия.

Почему Успенский собор имеет особое сакральное значение

Глава Института национальной памяти обращает внимание, что значение святыни выходит далеко за пределы украинской истории. Собор связан с истоками монашеской жизни на украинских землях и является важным духовным центром для различных христианских традиций.

"Успенский собор выдается тем, что именно на территории Лавры здесь началась монашеская жизнь, которая на самом деле и отвечает на вопрос, кто мы и какова история нашей церкви", — пояснил специалист.

Кроме того, храм имеет особый статус из-за времени своего основания.

"Именно потому, что собор был построен до раскола христианства на православно-католическое течение, он считается сакральным местом как для православных, так и для католиков", — отметил эксперт.

Историк также напомнил о связи святыни с именем гетмана Ивана Мазепы.

Зачем России уничтожение украинских исторических памятников

По мнению историка, удары по таким объектам носят не только военный, но и символический характер. Речь идет о попытке поставить под сомнение историческое первенство Киева и украинской государственной традиции.

"А изгнав россиян из Лавры, теперь этот объект стал, конечно, их "законной военной целью", как они говорят", — отметил эксперт.

Историк убежден, что культурное наследие Украины противоречит российским историческим нарративам.

"Любые такие исторические места, наоборот, должны быть уничтожены по их логике, потому что они противоречат тому, что Москва старше. Но не с нами, потому что Украина сильна", — подытожил Алферов.

Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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