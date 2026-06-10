Как украинцы едва не создали новую Украину в Азии — история, о которой умалчивали

История "Зеленого Клина" показывает, как украинцы освоили более миллиона квадратных километров на Дальнем Востоке и основали там свои поселения.

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"Зеленый Клин" — как украинцы едва не создали новую Украину в Азии / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Что такое Зеленый Клин

Как называлось украинское государство на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке, вблизи берегов Охотского и Японского морей, расположен огромный регион площадью более миллиона квадратных километров. Сейчас эти территории входят в состав РФ, однако более века назад здесь активно формировались украинские поселения. Именно в этом крае возник Зеленый Клин — регион, ставший одним из крупнейших центров украинцев за пределами исторической родины. Об этом рассказал в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов, передает 2+2.

Главред выяснил, почему украинцы ехали в Зеленый Клин.

видео дня

По его словам, тысячи переселенцев из Полтавщины, Киевщины и Черниговщины прибывали сюда в поисках земли и лучшей жизни. Они не только осваивали новые территории, но и пытались сохранить свою культуру, традиции и образ жизни.

Зеленый Клин: украинцы на Дальнем Востоке

Галымов отметил, что в начале XX века украинское население на Дальнем Востоке стремительно росло. Переселенцы обустраивали новые села среди тайги, строили традиционные хаты-мазанки и называли поселения в честь родных городов и сел.

"Край России на Дальнем Востоке, почти в 10 000 километров от украинской границы. И вдруг — украинские хаты-мазанки под соломенными крышами. 100 лет назад здесь существовал Зеленый Клин. На территории площадью более миллиона квадратных километров жило более четверти миллиона украинцев. Именно они среди тайги основывали поселения и давали им родные названия", — сказал он.

Смотрите видео об истории Зеленого Клина:

Благодаря украинским переселенцам на карте региона появились населенные пункты, названия которых напоминали о родном крае. Среди них — Чугуевка, Прилуки, Ромны, Черниговка, Кролевец, Рокитное и Белая Церковь.

Почему Зеленый Клин получил такое название

В видео говорится о том, что название "клин" возникло из народного обозначения земельного участка, который вклинивался между другими наделами. Именно так украинцы называли территории своего массового расселения в разных частях бывшей Российской империи.

Впоследствии каждый из таких регионов получил собственное цветное название. Оно зависело от природных особенностей местности или исторических условий освоения территорий.

Какие украинские клинья существовали за пределами Украины

Историки выделяют четыре крупных региона украинского расселения, получивших название клиньев.

Зеленый Клин

Это территории Дальнего Востока вокруг Амура и Приморья. Именно здесь сформировалась одна из крупнейших украинских общин за пределами Украины.

Желтый Клин

Так называли украинские поселения в Нижнем Поволжье.

Малиновый Клин

Располагался на Кубани. Эти земли активно осваивали украинские казаки, которые сохраняли свои традиции и культуру.

Серый Клин

Охватывал территории Юго-Западной Сибири и Северного Казахстана, где также проживала значительная часть украинских переселенцев.

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О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видеоролики на важные исторические темы.

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