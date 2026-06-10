Управлял страной из Петербурга: где похоронен последний гетман Украины и чем он известен

Кирилл Разумовский управлял Гетманщиной из Петербурга, проводил реформы и боролся за развитие Украины. Историк показал, где находится его могила.

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Кирилл Разумовский — где похоронен последний гетман Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Где похоронен последний гетман Украины

Чем известен Кирилл Разумовский

Последний гетман Украины Кирилл Разумовский вошел в историю как один из самых образованных государственных деятелей своего времени. Именно при его правлении происходили важные изменения в образовании, судебной системе и армии Гетманщины. Сегодня место его захоронения остается одной из важнейших исторических достопримечательностей Украины, расположенной в бывшей гетманской столице — Батурине. Об этом рассказал глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube.

Главред выяснил, кем был последний гетман Украины.

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Где похоронен последний гетман Украины

По его словам, могила последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского находится в Воскресенской церкви в Батурине на Черниговщине. Именно здесь покоится выдающийся украинский государственный деятель, возглавлявший Гетманщину во второй половине XVIII века.

"Здесь, в этой Воскресенской церкви, похоронен последний гетман Украины, Кирилл Разумовский", — отметил историк.

Смотрите видео о последнем гетмане Украины:

По словам эксперта, захоронение расположено в подземной крипте храма. Несмотря на то, что усыпальницу ограбили в 1920-х годах, останки гетмана сохранились.

"Несмотря на то, что его ограбили в 1920-х годах, тем не менее остался скелет гетмана, который покоится здесь, в подземной крипте", — подчеркнул Алферов.

Кто такой Кирилл Разумовский

Кирилл Разумовский родился в 1728 году в селе Лемеши. Будущий гетман получал образование в лучших университетах Европы, а после возвращения был избран на гетманскую должность при поддержке украинской старшины.

"С 1750 года Кирилл Разумовский, наш последний гетман, получает не только титул графа, но и гетманский пост. Он был выдающимся человеком своего времени", — подчеркнул историк.

Какие реформы проводил Кирилл Разумовский

Период правления Кирилла Разумовского запомнился масштабными реформами. Он уделял значительное внимание развитию образования, совершенствованию административного управления и модернизации войска.

"Украинский гетман очень сильно боролся против крепостного права, которое хотело проникнуть из России в Украину. В конце концов гетман реформировал армию, суды и все управление государством", — сказал Алферов.

Как Кирилл Разумовский управлял Гетманщиной из Петербурга

Хотя Батурин оставался гетманской столицей, сам Разумовский большую часть времени проводил в Санкт-Петербурге. Там он возглавлял Российскую академию наук, совмещая эту деятельность с руководством Гетманщиной.

"Разумовский не часто бывал в Батурине, преимущественно он жил в Санкт-Петербурге, где возглавлял, кстати, Российскую академию наук", — рассказал Алферов.

В то же время гетман пытался усиливать украинское влияние в государственном управлении.

"Из Санкт-Петербурга он управлял Украиной и начал ее украинизацию, потому что до этого очень сильное влияние на нашу Гетманщину оказывала Российская империя", — пояснил Алферов.

Почему Кирилла Разумовского считают создателем украинской элиты

Одним из главных направлений деятельности гетмана была поддержка образования и формирование новой украинской элиты. Он поощрял детей старшины учиться за границей и получать современные знания.

"Он настаивал на том, чтобы дети украинской старшины уезжали за границу, получали образование, и таким образом он создавал ту основу украинской национальной элиты", — отметил историк.

По мнению специалиста, Разумовскому не хватило совсем немного времени для реализации масштабных планов по усилению автономии Гетманщины.

"Кириллу Разумовскому не хватило буквально чуть-чуть, чтобы сделать из Гетманщины снова независимое государство", — подытожил украинский историк.

Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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