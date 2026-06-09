Под Киевом существует другой 'город': что нашли под улицами столицы и в чем опасность

Под улицами Киева существует целый мир туннелей, коллекторов и подземных рек. Исследователи рассказали, что скрывает столица и какие опасности там поджидают.

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Подземные туннели Киева — что скрывают коллекторы столицы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Что находится под Киевом

Какая подземная река есть в Киеве

Пока жители Киева спешат по своим делам по улицам столицы, под ними простирается целый скрытый мир. Речь идет о десятках километров туннелей, дренажных систем и старинных коллекторов, которые формируют настоящий подземный город. Для большинства людей это всего лишь инженерные сооружения, однако для исследователей они стали местом, где переплетаются история, легенды и современность. В проекте "Затерянный мир" исследователи спустились под землю, чтобы увидеть, что на самом деле скрывает Киев от посторонних глаз, передает 2+2.

Главред выяснил, что нашли под Киевом.

видео дня

Подземный Киев: что находится под улицами столицы

В видео отмечается, что подземная часть Киева представляет собой сложную сеть туннелей, коллекторов и коммуникаций, которые создавались на протяжении многих десятилетий. Одной из самых интересных локаций считается коллектор старинной реки Глыбочицы на Подоле.

Именно здесь можно увидеть, как бывший природный водоем продолжает свой путь под землей. По словам дигера Марка Фролова, эта река имеет особое историческое значение для столицы.

"Мы находимся в коллекторе подземной старинной реки Глыбочицы, расположенной между улицами Верхний и Нижний Вал. Первое письменное упоминание о ней появилось в XII веке еще в произведении "Слово о полку Игореве". Тогда это был небольшой ручей. Сейчас это вот такой огромный поток", — отмечает дигер Марк Фролов.

Он подчеркивает, что сегодня Глыбочица уже не выглядит как обычная река, однако продолжает существовать в подземном пространстве города.

Река Глыбочица под землей: история старинного водоема

Глибочица — одна из самых известных рек старого Киева. Когда-то она протекала по открытой местности, однако с развитием города ее спрятали в коллектор.

Сегодня этот водоем остается важной частью подземной инфраструктуры столицы. Именно такие объекты привлекают исследователей, которые годами изучают скрытую географию города.

По словам Марка Фролова, интерес к подземельям у него возник еще в детстве. Со временем увлечение превратилось в серьезное исследование подземных сооружений Киева.

Легенды о подземных туннелях Киева

Вокруг столичных коллекторов десятилетиями формировались многочисленные мифы и легенды. Любители мистики рассказывают о привидениях, странных звуках и загадочных ходах, которые якобы ведут на сотни километров от столицы.

Дигер подтверждает, что подобных историй среди исследователей хватает.

"Овеянность легендами существует почти с самого начала строительства этих коллекторов. Многие исследователи рассказывают о грохоте цепей и духах, населяющих эти коллекторы. Что человек может зайти в Киеве и выйти где-то в Черкассах", — рассказывает Фролов.

Несмотря на популярность таких историй, большинство из них остается лишь частью городского фольклора.

Чем опасны подземные коллекторы Киева

Однако реальность подземного мира гораздо опаснее любых легенд. Коллекторы представляют собой сложное замкнутое пространство с потоками воды, узкими проходами и большим количеством разветвлений.

В таких условиях человек без опыта может быстро потерять ориентацию и заблудиться. Именно это произошло в 2026 году, когда группа подростков решила самостоятельно прогуляться по канализационным ходам под Крещатиком. Они не смогли найти выход и были вынуждены вызвать спасателей и полицию.

Дигеры подчеркивают, что посещение подземных сооружений без специальной подготовки, снаряжения и опытного проводника может представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

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