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В Кремле официально переписали историю Киева — что придумали и изменили

Юрий Берендий
6 июня 2026, 18:28
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Алферов объяснил, почему возраст украинской столицы невозможно определить точно и как Кремль в эпоху СССР в очередной раз переписал историю Киева.
В Кремле официально переписали историю Киева — что придумали и изменили
В Кремле официально переписали историю Киева — что изменили / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Сколько лет Киеву
  • Когда был основан Киев

Российская пропаганда продолжает использовать историю как инструмент политического влияния. Одной из самых распространенных манипуляций остается тема возраста Киева и даты его основания. Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube объяснил, почему утверждение о конкретном возрасте столицы не соответствует историческим фактам и как появилась официальная дата, которой пользуются и сегодня.

Главред выяснил, сколько лет Киеву.

видео дня

Сколько лет Киеву на самом деле

По словам историка, распространенный тезис о том, что Киеву сейчас 1544 года, не имеет научного обоснования.

"Многие пишут, говорят о том, что Киеву 1544 года. И это самая большая ложь и манипуляция", — подчеркнул Алферов.

Он пояснил, что точная дата основания Киева неизвестна историкам. Нет никаких достоверных данных о конкретном дне, месяце или даже годе появления города.

Дата основания Киева: что известно о легенде о Кие

Исторические источники сохранили легенду об основателях города — Кие, Щеке, Хориве и их сестре Лыбиди. В то же время эта легенда не позволяет установить точное время возникновения столицы.

"Да, очевидно, потому что есть киевляне, как жители Киева. И, в принципе, это подтверждает, что когда-то был этот Кий и его люди, киевляне, основали город. Но когда это было, нам неизвестно", — пояснил специалист.

По словам Алфёрова, исследователи лишь предполагают временные рамки возникновения города.

"Возможно, это было пятое столетие, а возможно, четвертое, возможно, шестое. Так или иначе, где-то там берут начало Киев, но точной даты нет", — добавил эксперт.

Откуда взялась официальная дата 1500-летия Киева

Историк напомнил, что современная система подсчета возраста столицы берет свое начало с советских времен.

"В 1982 году в СССР коммунисты решили отметить 1500-летие города Киева", — сказал Алферов.

По его словам, тогда даже велись дискуссии о том, какой юбилей следует праздновать.

"Кстати, был спор: 2000 или 1500, ну, потому что Киеву точно больше, чем 1000", — отметил историк.

Смотрите видео об истории Киева:

Почему СССР праздновал 1500-летие Киева

По мнению исследователей, решение о масштабном праздновании имело не только культурное, но и политическое значение.

"Дело в том, что эта дата, как предполагают исследователи, должна была перекрыть другую трагическую страницу нашей истории. За рубежом в диаспоре должны были почтить 50-летие жертв Великого голода, Голодомора. И СССР решил отметить 1500-летие столицы", — пояснил Алферов.

Именно тогда в Киеве прошли масштабные работы по обновлению городского пространства.

"Итак, празднования состоялись, кстати, тогда в Киеве, и Родину-мать построили, и Золотые ворота реконструировали", — напомнил историк.

Как появился подсчет 1544 лет Киева

По словам эксперта, проблема возникла тогда, когда условную дату начали использовать как точный исторический ориентир.

"Однако это была условность", — подчеркнул Алферов.

Он отметил, что позже городские власти начали механически прибавлять годы к условной дате празднования 1500-летия.

"Однако киевские бюрократы времен Черновецкого-Попова решили, что нужно с 1982 года считать точные даты. И именно так сами начали считать 1530 лет, 1535 лет и дошли до того, что считают существование Киева именно с 982 года", — рассказал историк.

Каково истинное историческое значение Киева

Алферов подчеркивает, что главное значение имеет не условный возраст столицы, а ее реальная роль в европейской истории.

"Друзья, на самом деле наш город старый", — отметил он.

По его словам, Киев был и остается одним из ключевых центров европейской цивилизации.

"Киев является одним из центров Европы, одним из центров христианства Европы, сакральным центром, политическим центром, которым он был со времени своего основания и особенно в эпоху украинского средневекового государства Русь", — подытожил Алферов.

Александр Алфёров
Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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