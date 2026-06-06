В Кремле официально переписали историю Киева — что придумали и изменили

О чем идет речь в материале:
- Сколько лет Киеву
- Когда был основан Киев
Российская пропаганда продолжает использовать историю как инструмент политического влияния. Одной из самых распространенных манипуляций остается тема возраста Киева и даты его основания. Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube объяснил, почему утверждение о конкретном возрасте столицы не соответствует историческим фактам и как появилась официальная дата, которой пользуются и сегодня.
Главред выяснил, сколько лет Киеву.
Сколько лет Киеву на самом деле
По словам историка, распространенный тезис о том, что Киеву сейчас 1544 года, не имеет научного обоснования.
"Многие пишут, говорят о том, что Киеву 1544 года. И это самая большая ложь и манипуляция", — подчеркнул Алферов.
Он пояснил, что точная дата основания Киева неизвестна историкам. Нет никаких достоверных данных о конкретном дне, месяце или даже годе появления города.
Дата основания Киева: что известно о легенде о Кие
Исторические источники сохранили легенду об основателях города — Кие, Щеке, Хориве и их сестре Лыбиди. В то же время эта легенда не позволяет установить точное время возникновения столицы.
"Да, очевидно, потому что есть киевляне, как жители Киева. И, в принципе, это подтверждает, что когда-то был этот Кий и его люди, киевляне, основали город. Но когда это было, нам неизвестно", — пояснил специалист.
По словам Алфёрова, исследователи лишь предполагают временные рамки возникновения города.
"Возможно, это было пятое столетие, а возможно, четвертое, возможно, шестое. Так или иначе, где-то там берут начало Киев, но точной даты нет", — добавил эксперт.
Откуда взялась официальная дата 1500-летия Киева
Историк напомнил, что современная система подсчета возраста столицы берет свое начало с советских времен.
"В 1982 году в СССР коммунисты решили отметить 1500-летие города Киева", — сказал Алферов.
По его словам, тогда даже велись дискуссии о том, какой юбилей следует праздновать.
"Кстати, был спор: 2000 или 1500, ну, потому что Киеву точно больше, чем 1000", — отметил историк.
Смотрите видео об истории Киева:
Почему СССР праздновал 1500-летие Киева
По мнению исследователей, решение о масштабном праздновании имело не только культурное, но и политическое значение.
"Дело в том, что эта дата, как предполагают исследователи, должна была перекрыть другую трагическую страницу нашей истории. За рубежом в диаспоре должны были почтить 50-летие жертв Великого голода, Голодомора. И СССР решил отметить 1500-летие столицы", — пояснил Алферов.
Именно тогда в Киеве прошли масштабные работы по обновлению городского пространства.
"Итак, празднования состоялись, кстати, тогда в Киеве, и Родину-мать построили, и Золотые ворота реконструировали", — напомнил историк.
Как появился подсчет 1544 лет Киева
По словам эксперта, проблема возникла тогда, когда условную дату начали использовать как точный исторический ориентир.
"Однако это была условность", — подчеркнул Алферов.
Он отметил, что позже городские власти начали механически прибавлять годы к условной дате празднования 1500-летия.
"Однако киевские бюрократы времен Черновецкого-Попова решили, что нужно с 1982 года считать точные даты. И именно так сами начали считать 1530 лет, 1535 лет и дошли до того, что считают существование Киева именно с 982 года", — рассказал историк.
Каково истинное историческое значение Киева
Алферов подчеркивает, что главное значение имеет не условный возраст столицы, а ее реальная роль в европейской истории.
"Друзья, на самом деле наш город старый", — отметил он.
По его словам, Киев был и остается одним из ключевых центров европейской цивилизации.
"Киев является одним из центров Европы, одним из центров христианства Европы, сакральным центром, политическим центром, которым он был со времени своего основания и особенно в эпоху украинского средневекового государства Русь", — подытожил Алферов.
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О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.
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