Проклятое золото в Украине: какую тайну скрывают сокровища в украинских степях

Легенды о проклятом золоте скифов до сих пор волнуют исследователей. Какие тайны скрывают скифские курганы и кто сможет найти их сокровища.

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Золото скифов — какую тайну скрывают сокровища в украинских степях / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Что известно о золоте скифов

Какое проклятие лежит на скифском золоте

Истории о проклятых сокровищах сопровождают человечество на протяжении веков. Одной из самых известных легенд мира стало так называемое проклятие гробницы Тутанхамона, которое связывали с серией загадочных смертей после открытия захоронения египетского фараона. Однако подобные мистические предания существуют и в Украине. Они связаны со скифскими курганами, которые хранят не только бесценные артефакты, но и немало тайн. Об этом идет речь в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, что скрывает скифское золото.

видео дня

Проклятие гробницы Тутанхамона: самая известная легенда о сокровищах

В видео напомнили, что в 1922 году британский археолог Говард Картер открыл усыпальницу юного фараона Тутанхамона. Вскоре после этого мировые СМИ начали сообщать о ряде загадочных смертей людей, которые были связаны с археологической экспедицией.

При странных обстоятельствах погибли 22 человека, которые так или иначе имели отношение к открытию гробницы. Именно тогда возникла легенда о проклятии фараонов, которое якобы преследует каждого, кто осмеливается нарушить покой древних правителей.

Несмотря на многочисленные попытки объяснить эти события научно, история о проклятии Тутанхамона остается одной из самых загадочных в мире археологии.

Тайны скифских курганов в Украине

Не менее мистические легенды связаны со скифскими курганами, раскинувшимися по украинским степям. Как отмечается в видео, эти захоронения считаются настоящими хранилищами древних сокровищ, ведь именно здесь веками хранились золотые украшения, оружие и другие драгоценности скифской знати.

Из поколения в поколение передаются предания о том, что захоронения скифских царей имеют особых защитников, которые оберегают сокровища от чужаков и искателей легкой наживы.

"В их курганах находят останки воров, которые пытались прорыть ход к золоту скифов, но так и не смогли выбраться наружу. Говорят, что добыть золото скифов могут только избранные", — рассказал автор и ведущий проекта "Затерянный мир" Геннадий Попенко.

Смотрите видео о золоте скифов:

Золото скифов: почему сокровища считаются проклятыми

Попенко добавил, что истории о погибших кладоискателях только укрепляют веру в существование проклятия скифского золота. По легендам, те, кто пытается незаконно завладеть драгоценностями древних царей, обрекают себя на неудачи или даже гибель.

Именно поэтому поиски золота скифов на протяжении многих лет сопровождались многочисленными мистическими преданиями. Есть ли в этих историях реальные факты или они стали частью народного фольклора, точно неизвестно. Однако загадочность скифских курганов и сегодня привлекает внимание историков, археологов и любителей тайн.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

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