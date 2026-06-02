Легенда о сокровищах Ярослава Мудрого "ожила": что нашли в центре Киева

Юрий Берендий
2 июня 2026, 18:54
Провал у Софии Киевской помог археологам исследовать загадочные подземелья XVII века и найти уникальные исторические артефакты.
Сокровища Ярослава Мудрого — что нашли в пропасти в центре Киева / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что известно о сокровищах Ярослава Мудрого
  • Как нашли подземелья Софии Киевской

В 2021 году в самом сердце Киева произошел инцидент, который сначала выглядел как обычная коммунальная авария. На территории Софии Киевской неожиданно просела почва, из-за чего один из автомобилей частично провалился под землю. Однако событие быстро превратилось в настоящую археологическую сенсацию, ведь исследователи обнаружили старинную кирпичную кладку и вход в загадочные подземные лабиринты. Об этом говорится в YouTube-видео проекта "Затерянный мир", передает 2+2.

Главред выяснил, что нашли под Софией Киевской.

Находка сразу возродила древние легенды о сокровищах и библиотеке Ярослава Мудрого, которые якобы могут быть спрятаны под историческим центром столицы.

Подземелья Софии Киевской: что обнаружили археологи

В видео отмечается, что после исследования провалов специалисты установили, что найденные подземные ходы не являются новым открытием для науки. Археологи уже пытались изучать этот комплекс еще в 1916 году, а также проводили исследования в 1970-х годах.

Именно тогда вокруг подземелий начали появляться многочисленные легенды о спрятанных княжеских реликвиях, золоте и других сокровищах. Однако современные исследования свидетельствуют о гораздо более практическом назначении этих сооружений.

Для чего строили подземные лабиринты возле Софии Киевской

Историки считают, что подземный комплекс был частью хозяйственной инфраструктуры монастыря, который существовал на территории Софии Киевской во времена митрополита Петра Могилы.

"Усадьба Софийского собора была монастырем, и там развивались так называемые монастырские погреба, то есть подземные сооружения для хранения продовольственных запасов, товаров и всего прочего. Нам известно по крайней мере четыре отдельных участка, а каждый из этих участков имеет длину где-то до 20–25 метров", – рассказал историк и археолог Тимур Бобровский.

По словам исследователя, речь идет о масштабном комплексе подземных сооружений, самые древние части которого датируются XVII веком.

Какова длина подземных ходов под Софией Киевской

Бобровский отметил, что масштабы подземного лабиринта впечатляют даже сегодня. Общая длина ходов может достигать около 60 метров.

В видео говорится о том, что сооружение было возведено под определенным углом, что позволяло поддерживать внутри стабильную температуру. Даже в жаркий период разница между температурой на поверхности и в подземелье составляет примерно 10 градусов. Именно поэтому такие погреба фактически выполняли роль средневекового холодильника для хранения продуктов и товаров.

Нашли ли сокровища Ярослава Мудрого

Несмотря на популярные легенды, археологи не обнаружили ни золота князя Ярослава Мудрого, ни загадочной библиотеки, поиски которой продолжаются уже много десятилетий.

Также не подтвердились романтические предположения о старинных запасах монастырского вина или пива, которые могли храниться в подземных помещениях на протяжении веков. Подвалы оказались полностью опустошенными еще задолго до их современного исследования.

Какие артефакты нашли в подземельях Киева

Хотя легендарных сокровищ археологи не нашли, экспедиция все же принесла важные исторические открытия.

Во время детального обследования подземного комплекса исследователи обнаружили обломки уникальной керамики времен Руси, старинную монету шведского короля и изящную посеребренную ложку.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" — это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует темные стороны войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

