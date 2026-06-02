У России есть два сценария усиления ударов: к чему готовиться украинцам

Россияне могут сделать небольшую паузу в ударах, чтобы пополнить запасы.

Когда Россия может усилить обстрелы

Главное из заявления Мусиенко:

Путин стремится создать "картинку силы" для россиян

РФ может наносить удары по энергетике во время жары

Осенью атаки также могут усилиться

Страна-агрессор Россия не откажется от террора против гражданского населения и может усилить атаки. На данный момент существует два вероятных сценария вражеских ударов. Об этом сказал военный эксперт и военнослужащий Сил ТрО Александр Мусиенко в интервью РБК-Украина.

По его словам, Россия не может реализовать свои стратегические цели на фронте, поэтому российский диктатор Владимир Путин пытается создать "картинку победы" для собственного населения.

"Путин ищет что-то, что создаст для российской аудитории и для мира некую картинку силы. Что он контролирует ситуацию. Другого пути, кроме террористических преступлений, кроме вот этих актов террора против гражданского населения у него просто нет", — подчеркнул эксперт.

Мусиенко считает, что сейчас есть два возможных варианта развития событий в отношении вражеских обстрелов. В частности, россияне могут попытаться создать проблемы в энергетике именно во время пиковой нагрузки из-за активного использования кондиционеров летом.

В то же время другой вариант заключается в том, что враг может взять определенную паузу для накопления запасов, чтобы попытаться сорвать начало отопительного сезона в сентябре.

Эксперт отметил, что для накопления запасов оккупанты могут применять меньше баллистики и больше дронов, но террор не прекратится.

"И к осени, если мы говорим о возможности возобновления осенью реального переговорного процесса, это, конечно, может усилиться", — подытожил он.

Российские ракеты

Почему Россия пугает атаками на Киев

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что Россия использует угрозы новых массированных ударов по Киеву не только для давления на Украину, но и как инструмент влияния на США и Китай.

По его словам, особое внимание России к Киеву связано с политическим и символическим значением столицы.

"Москва стремится создать картинку города в огне и дыму, напоминающую первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. При этом она стремится разтрубить на весь мир, что Киев разбомблен, напугать, чтобы люди были на нервах. Информационное сопровождение атак — это очень важная составляющая", — отметил он.

Как сообщал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического оружия. Пострадали более 50 человек. Известно о как минимум четырех погибших. Повреждения зафиксированы в разных районах города.

В результате удара оккупантов по Днепру частично разрушен двухэтажный дом, вспыхнул пожар. Также разрушения зафиксированы в нескольких квартирах в четырехэтажном доме. В результате вооруженной атаки погибло не менее 6 человек, в том числе один спасатель, еще более 36 человек получили ранения.

Также этой ночью РФ атаковала Запорожье, Харьков, Сумы, Чернигов, Шостку, Житомир, Хмельницкий, Староконстантинов и другие населенные пункты. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил было зафиксировано 729 средств воздушного нападения, а именно – 73 ракеты и 656 БпЛА различных типов.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

