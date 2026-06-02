Азот вместо воздуха: когда им нужно накачивать колеса в автомобиле

Водителям объяснили, стоит ли доплачивать за накачку шин азотом.

Можно ли накачивать колеса азотом

Большинство водителей используют воздух для накачивания автомобильных колес. Однако многие автомастерские также предлагают услугу накачивания шин азотом, что многих интересует.

Главред решил разобраться, нужно ли накачивать колеса автомобиля азотом.

Преимущества накачивания шин азотом

Методика накачивания шин азотом происходит из автоспорта. Преимуществом азота является его большая устойчивость к изменениям температуры. В частности, с увеличением температуры шины давление азота изменяется меньше, чем давление воздуха, пишет Auto Swiat.

Также молекулы азота медленнее проникают в микропоры резины, поэтому давление в шинах остается более стабильным даже со временем.

"И еще одно преимущество: азот является инертным газом, он не участвует в коррозионных процессах, как кислород. Поэтому те части автомобильных дисков, которые контактируют с воздухом или азотом высокого давления, меньше ржавеют, когда колесо наполнено азотом. То же самое касается и внутренней структуры шин", — говорится в сообщении.

Когда стоит накачивать шины азотом

Накачивать шины азотом стоит, если у вас быстрый автомобиль или спортивный мотоцикл, и вы ездите на очень высоких скоростях.

Однако после этого нужно регулярно посещать шиномонтаж, чтобы долить или заменить азот в шинах.

Можно ли накачать шину с азотом обычным воздухом

Если шины накачаны азотом, и нужно их немедленно накачать, то можно смело воспользоваться обычным компрессором на заправке или насосом. Смешивание атмосферного воздуха с чистым азотом безопасно.

Об источнике: Auto Swiat Auto Swiat — это веб-сайт, посвященный автомобильной тематике. Он регулярно публикует автомобильные новости, описывает важнейшие изменения в дорожном законодательстве, дает советы по эксплуатации автомобилей и информацию о дорожной инфраструктуре.

