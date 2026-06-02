Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

Кратко:
- В Кремле заявили, что война может завершиться в течение суток
- Для этого Киев должен вывести войска с оккупированных территорий
- В то же время Россия якобы открыта для мирных переговоров
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что война против Украины может завершиться уже "до конца суток", но для этого есть определенное условие. Об этом он сказал в комментарии российским журналистам.
По его словам, для прекращения боевых действий президент Украины Владимир Зеленский якобы должен отдать приказ ВСУ покинуть "российские регионы".
При этом он не уточнил, что речь идет о временно оккупированных украинских территориях, которые Москва незаконно объявила частью РФ.
"Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, то война может быть завершена до конца суток. Мы неоднократно об этом говорили. Об этом говорил и президент (Путин, — ред.), выступая в МИД РФ. Для этого Зеленскому необходимо отдать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов", — рассказал Песков.
Он также добавил, что Россия якобы открыта для мирных переговоров и хотела бы достичь своих целей дипломатическим путем. Однако пригрозил продолжением войны, если Киев откажется принимать условия Москвы.
Кроме того, пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что, несмотря на паузу в переговорах о прекращении войны в Украине, Россия продолжает контакты с Соединенными Штатами по этому вопросу.
Что может способствовать завершению войны
Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявлял, что в случае дальнейшего усиления давления на логистику российская армия может столкнуться с необходимостью сократить активность на отдельных участках фронта.
По его мнению, именно поэтому в Киеве предполагают, что до конца года военная динамика может заметно измениться, а интенсивность боевых действий — снизиться по сравнению с нынешним уровнем.
"Вероятно, поэтому президент возлагает большие надежды на то, что к ноябрю 2026 года активная фаза должна в значительной степени уменьшиться. И, возможно, война будет двигаться к завершению", — подчеркнул он.
Война в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов выразил убеждение, что у Украины есть все необходимые ресурсы и план для прекращения войны до зимы.
Российский диктатор Владимир Путин ранее заявлял, что война с Украиной "близится к завершению". Он уверен, что мир уже близок, поскольку РФ якобы уже почти победила.
В то же время, президент США Дональд Трамп, по оценке Forbes, имеет в своем распоряжении инструмент, который позволил бы резко повысить цену российской агрессии и подтолкнуть Кремль к переговорам.
О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
