Завершение войны до конца суток: в Кремле выдвинули ультиматум Зеленскому

Песков также пригрозил продолжением войны, если Киев откажется принять эти условия.

В Кремле озвучили условия для завершения войны

Кратко:

В Кремле заявили, что война может завершиться в течение суток

Для этого Киев должен вывести войска с оккупированных территорий

В то же время Россия якобы открыта для мирных переговоров

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что война против Украины может завершиться уже "до конца суток", но для этого есть определенное условие. Об этом он сказал в комментарии российским журналистам.

По его словам, для прекращения боевых действий президент Украины Владимир Зеленский якобы должен отдать приказ ВСУ покинуть "российские регионы".

При этом он не уточнил, что речь идет о временно оккупированных украинских территориях, которые Москва незаконно объявила частью РФ.

"Что касается Зеленского и завершения войны до конца года, то война может быть завершена до конца суток. Мы неоднократно об этом говорили. Об этом говорил и президент (Путин, — ред.), выступая в МИД РФ. Для этого Зеленскому необходимо отдать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов", — рассказал Песков.

Он также добавил, что Россия якобы открыта для мирных переговоров и хотела бы достичь своих целей дипломатическим путем. Однако пригрозил продолжением войны, если Киев откажется принимать условия Москвы.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что, несмотря на паузу в переговорах о прекращении войны в Украине, Россия продолжает контакты с Соединенными Штатами по этому вопросу.

Что может способствовать завершению войны

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявлял, что в случае дальнейшего усиления давления на логистику российская армия может столкнуться с необходимостью сократить активность на отдельных участках фронта.

По его мнению, именно поэтому в Киеве предполагают, что до конца года военная динамика может заметно измениться, а интенсивность боевых действий — снизиться по сравнению с нынешним уровнем.

"Вероятно, поэтому президент возлагает большие надежды на то, что к ноябрю 2026 года активная фаза должна в значительной степени уменьшиться. И, возможно, война будет двигаться к завершению", — подчеркнул он.

Война в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Кирилл Буданов выразил убеждение, что у Украины есть все необходимые ресурсы и план для прекращения войны до зимы.

Российский диктатор Владимир Путин ранее заявлял, что война с Украиной "близится к завершению". Он уверен, что мир уже близок, поскольку РФ якобы уже почти победила.

В то же время, президент США Дональд Трамп, по оценке Forbes, имеет в своем распоряжении инструмент, который позволил бы резко повысить цену российской агрессии и подтолкнуть Кремль к переговорам.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак — военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

