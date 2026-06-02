Ни помощи, ни контакта: бывшая Остапчука рассказала об общем доме после прилета

Кристина Горняк сделала заявление по поводу общего дома с телеведущим.

Остапчуки выехали, а дом остался / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Горняк, Екатерина Остапчук

Бывшая супруга известного ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая недавно раскрыла скрытые эпизоды их брака в интервью Алине Доротюк, рассказала о судьбе общего дома с телеведущим.

По словам Горняк, она ничего не знала о том, что Владимир и Катерина Остапчук эмигрировали в Канаду.

"Узнала только потому, что мне постоянно присылают какие-то новости. Не слежу. Меня ничего не объединяет, кроме общего дома", - говорит она.

Кроме того, бывшая Остапчука сообщила, что пока неясно, как будет решен вопрос с общим имуществом. "Мне все равно. К сожалению, у нас нет прямого контакта. У нас был "прилет" и сейчас занимаюсь вопросом восстановления. Нет ни помощи, ни контакта. Поэтому сначала — восстановить, а дальше вернуться к продаже. Потому что у меня мнение не изменилось. А дальше время покажет", — сказала она.

Отметим, что несколько месяцев назад блогер сообщила о том, что в их общий с Остапчуком дом попали россияне во время очередного обстрела. Дом, который был выставлен на продажу, был сильно поврежден.

Тогда между бывшей и настоящей женой ведущего разгорелся настоящий скандал, где обе женщины говорили нелицеприятные вещи друг про друга.

О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

