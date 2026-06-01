Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

Вы узнаете:
- Как уменьшить количество пыли в доме
- Чем протереть мебель, чтобы пыль долго не оседала
- Как сделать средство от пыли в домашних условиях
Всем знакома ситуация, когда уже на следующий день после уборки пыль снова покрывает полки, шкафы или телевизор. Но проблема не в ее количестве, а в том, как именно мы ее вытираем. Обычные тряпки лишь поднимают пыль в воздух, и она быстро возвращается на поверхности.
Главред расскажет, чем протереть поверхности, чтобы пыль не оседала неделями.
Чем протирать пыль
Специалисты советуют забыть о классических пушистых щетках, которые только разносят пыль по комнате. Гораздо эффективнее работают салфетки из микрофибры, поскольку они удерживают частицы внутри волокон и не дают им снова оседать, пишет Wprost.
Чтобы пыль не возвращалась так быстро, рекомендуем использовать простое аптечное средство — глицерин. Он создает тонкий защитный слой на мебели и уменьшает статическое электричество. Благодаря этому пыль не прилипает к поверхности.
Для приготовления раствора достаточно развести несколько капель глицерина в миске с теплой водой. Ткань следует хорошо отжать, чтобы она была лишь слегка влажной, и протереть фасады шкафов, полки, подоконники или комоды.
Еще один простой трюк — спрей на основе уксуса и цитрусовых. Лимон, лайм или грейпфрут нужно разрезать и залить уксусом в банке, оставив на несколько дней. Затем развести средство водой и использовать для удаления осадка и жирных следов на мебели.
Смотрите видео о лайфхаках для поддержания чистоты в доме, которые позволят не тратить время на уборку:
@dianagologovets А вы знали об этих секретах, позволяющих убираться не так часто?? #глицерин#йод#лайфхак#идеидлядома#идеидлякухни#лайфхакдлядома#полезныесоветы#советыдлядома#убираемсявместе#мотивациянауборку#чистотаипорядок#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Диана Гологовец
Читайте также:
- Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья
- Почему тараканы появляются даже в чистой квартире — как избавиться от них раз и навсегда
- О комарах можно забыть на все лето: какой запах насекомые не переносят
Об источнике: Wprost
Wprost — это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред