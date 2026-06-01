Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

Рассказываем, почему пыль появляется уже на следующий день после уборки и как с помощью простых средств можно надолго сохранить чистоту мебели.

Чем вытирать пыль, чтобы она не оседала на мебели

Вы узнаете:

Как уменьшить количество пыли в доме

Чем протереть мебель, чтобы пыль долго не оседала

Как сделать средство от пыли в домашних условиях

Всем знакома ситуация, когда уже на следующий день после уборки пыль снова покрывает полки, шкафы или телевизор. Но проблема не в ее количестве, а в том, как именно мы ее вытираем. Обычные тряпки лишь поднимают пыль в воздух, и она быстро возвращается на поверхности.

Главред расскажет, чем протереть поверхности, чтобы пыль не оседала неделями.

Чем протирать пыль

Специалисты советуют забыть о классических пушистых щетках, которые только разносят пыль по комнате. Гораздо эффективнее работают салфетки из микрофибры, поскольку они удерживают частицы внутри волокон и не дают им снова оседать, пишет Wprost.

Чтобы пыль не возвращалась так быстро, рекомендуем использовать простое аптечное средство — глицерин. Он создает тонкий защитный слой на мебели и уменьшает статическое электричество. Благодаря этому пыль не прилипает к поверхности.

Для приготовления раствора достаточно развести несколько капель глицерина в миске с теплой водой. Ткань следует хорошо отжать, чтобы она была лишь слегка влажной, и протереть фасады шкафов, полки, подоконники или комоды.

Еще один простой трюк — спрей на основе уксуса и цитрусовых. Лимон, лайм или грейпфрут нужно разрезать и залить уксусом в банке, оставив на несколько дней. Затем развести средство водой и использовать для удаления осадка и жирных следов на мебели.

Об источнике: Wprost Wprost — это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно важные вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

