Солнце резко изменило поведение: прогноз магнитных бурь на 1–3 июня 2026

Анна Ярославская
1 июня 2026, 11:53
Ученые назвали дни, когда метеозависимым людям можно не волноваться.
Прогноз космической погоды на 1–3 июня: бурь не ожидается / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Читайте в материале:

  • Спутник GOES-18 подтвердил спокойное состояние солнечной активности
  • Слабые возмущения 3 июня никак не повлияют на самочувствие людей
  • Ученые обновляют данные о космосе каждые три часа для точных сводок

В период с 1 по 3 июня 2026 года значительной солнечной и геомагнитной активности не прогнозируется. Об этом свидетельствует прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA SWPC).

Уровень геомагнитных колебаний (индекс Kp) будет находиться в пределах до 4, что ниже порога слабых магнитных бурь класса G1. Это означает, что заметных магнитных штормов и серьезных воздействий на энергосистемы и спутники не ожидается.

Также, по данным спутника GOES-18, в последние сутки и в прогнозируемые дни не фиксируется значимой солнечной радиационной активности. Вероятность возникновения даже слабых радиационных бурь уровня S1 оценивается максимум в 5% в начале периода и снижается до 1% к 3 июня.

В сфере радиосвязи возможны лишь незначительные помехи уровня R1–R2 (25% вероятности 1–2 июня), которые к 3 июня также снижаются.

В частности, 3 июня ожидаются слабые магнитные волнения с К-индексом 3–4, что соответствует зеленому и желтому уровням геомагнитной активности. Такие колебания считаются незначительными и не способны существенно повлиять на самочувствие людей. Специалисты отмечают, что подобный уровень активности обычно проходит практически незаметно даже для большинства людей.

Специалисты подчеркивают, что солнечная активность в целом остается спокойной, а космическая погода в указанные дни не представляет угрозы для техники и инфраструктуры на Земле.

Впрочем, прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, другие же — только ориентировочные.

Как сообщает Meteoagent, первые три дня июня пройдут под знаком полного затишья. Земной магнитосфере ничего не угрожает, так как Солнце не производило крупных направленных выбросов плазмы в сторону нашей планеты.

На 1-3 июня K-индекс составит два балла, а состояние магнитосферы ученые оценивают как спокойное (зеленый уровень).

Прогноз геомагнитной активнсоти
Прогноз геомагнитной активнсоти / meteoagent.com

Полноценная магнитная буря (класс G1) фиксируется только тогда, когда планетарный K-индекс достигает или превышает 4–5 баллов. Текущий показатель 2 считается естественным, фоновым уровнем.

Таким образом, метеозависимым людям в этот трехдневный период переживать не о чем — космическая погода не повлияет на самочувствие и не вызовет сбоев в работе электроники.

Ближайший легкий всплеск активности (до К-индекса 4, желтый уровень) Meteoagent прогнозирует на 4 июня, а более серьезная умеренная буря (К-индекс 5–6) ожидается в середине месяца, примерно 11–12 июня.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Об источнике: NOAA SWPC

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA SWPC) работает в режиме 24/7 и собирает данные со множества наземных телескопов и спутников (включая запущенные аппараты вроде GOES, DSCOVR и новейшие обсерватории SOLAR-1/SWFO-L1, которые находятся в точке Лагранжа L1 между Землей и Солнцем). Специалисты следят за тремя основными угрозами:

  • геомагнитные бури — возникают из-за выбросов корональной массы Солнца, когда облака плазмы долетают до Земли;
  • солнечные радиационные штормы — потоки ускоренных протонов, опасные для космонавтов и электроники;
  • радиозатмения (Radio Blackouts) — рентгеновское излучение от вспышек, мгновенно ионизирующее ионосферу Земли на освещенной стороне.

Космическая погода влияет не на дождь или снег, а на критически важные технологии. Прогнозы SWPC используют:

Энергетические компании. Сильные бури могут наводить геоиндукционные токи в линиях электропередач, что грозит выходом из строя трансформаторов и масштабными блэкаутами (как это было в Квебеке в 1989 году).

Авиация. Во время радиационных бурь авиакомпании меняют маршруты трансполярных рейсов, чтобы защитить экипаж и пассажиров от радиации и избежать потери КВ-радиосвязи.

Спутниковые операторы и GPS. Солнечная активность раздувает верхние слои атмосферы, увеличивая торможение низкоорбитальных спутников (в 2022 году из-за этого SpaceX разом потеряла около 40 аппаратов Starlink). Кроме того, бури вызывают сбои в работе точной GPS-навигации.

НАСА. Для обеспечения безопасности астронавтов на Международной космической станции и при подготовке лунных миссий Артемида.

Чтобы обычному человеку или бизнесу было проще понять уровень угрозы, в SWPC разработали пятибалльные шкалы, аналогичные шкалам ураганов или землетрясений:

  • G-шкала (Geomagnetic Storms): от G1 (слабая буря) до G5 (экстремальная буря, способная обрушить энергосети);
  • S-шкала (Solar Radiation): от S1 до S5 для оценки радиационной угрозы;
  • R-шкала (Radio Blackouts): от R1 до R5 для оценки уровня блокировки радиосвязи.

SWPC является официальным гражданским источником предупреждений для США и всего мира. При этом центр работает в теснейшей кооперации со своими военными коллегами — 557-м метеорологическим крылом Военно-воздушных сил США, обеспечивая совместимость данных для защиты как коммерческих, так и оборонных космических систем.

