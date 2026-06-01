Круче чем по-деревенски: рецепт шикарного на вкус картофеля в духовке

Запеченный картофель — идеальный гарнир к ужину. Но не всем удается приготовить его так, чтобы снаружи картофель хрустел, а внутри был мягким. Но украинская блогерша Оля Пинс объяснила, как сделать именно такой картофель.
Главред узнал, что в своем видео в TikTok она поделилась, что добавлять к картофелю и как правильно его запекать.
Хрустящий запеченный картофель — рецепт
Ингредиенты:
- Картофель
- Соль
- Специи
- Масло
Картофель чистим и разрезаем пополам. Добавляем к нему соль и любимые специи и выкладываем в аэрогриль или на застеленный пергаментом противень духовки. Сверху сбрызгиваем картофель маслом.
Запекаем картофель при температуре 200 градусов 30 минут в аэрогриле или 40 минут в духовке.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@olya_pins
Я пробовала много способов запекания картофеля, но именно этот считаю самым удачным ☺️ Во-первых, он очень простой. Во-вторых, картофель получается с хрустящей корочкой, но мягким и нежным внутри. В-третьих, для него нужно минимум масла, поэтому этот рецепт можно полностью считать полезным. Картофель режем пополам, добавляем соль и специи по вкусу. Запекаем при 200ºС — 30–35 минут в аэрогриле или 40–45 минут в духовке. Сохраняйте и пробуйте ?♬ оригинальная аудиозапись — Оля Пинс
Об авторе: Оля Пинс
Оля Пинс — украинская фуд-блогерша из Харькова, специализирующаяся на темах правильного питания, похудения и планирования рациона.
Ведет основной русскоязычный канал (более 1,25 млн подписчиков), где делится рецептами для похудения, меню на день и методами приготовления еды на несколько дней.
Развивает отдельный канал "Оля Пинс — вкусные и простые рецепты!" (более 84 тыс. подписчиков) с контентом на украинском языке.
В своем блоге в Instagram она публикует короткие видео с рецептами "на каждый день" и лайфхаки по приготовлению простых и полезных блюд.
