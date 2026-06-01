Круче чем по-деревенски: рецепт шикарного на вкус картофеля в духовке

Анна Косик
1 июня 2026, 10:26
Рецепт хрустящего картофеля, который исчезнет со стола первым.
Время приготоления Время приготовления: 42 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 2 минут
Порции Порции 2-3 порции
Кухня Кухня Интернациональная
хрустящий картофель
Рецепт хрустящего и в то же время мягкого картофеля / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Запеченный картофель — идеальный гарнир к ужину. Но не всем удается приготовить его так, чтобы снаружи картофель хрустел, а внутри был мягким. Но украинская блогерша Оля Пинс объяснила, как сделать именно такой картофель.

Главред узнал, что в своем видео в TikTok она поделилась, что добавлять к картофелю и как правильно его запекать.

Хрустящий запеченный картофель — рецепт

Ингредиенты:

  • Картофель
  • Соль
  • Специи
  • Масло

Картофель чистим и разрезаем пополам. Добавляем к нему соль и любимые специи и выкладываем в аэрогриль или на застеленный пергаментом противень духовки. Сверху сбрызгиваем картофель маслом.

Запекаем картофель при температуре 200 градусов 30 минут в аэрогриле или 40 минут в духовке.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@olya_pins

Я пробовала много способов запекания картофеля, но именно этот считаю самым удачным ☺️ Во-первых, он очень простой. Во-вторых, картофель получается с хрустящей корочкой, но мягким и нежным внутри. В-третьих, для него нужно минимум масла, поэтому этот рецепт можно полностью считать полезным. Картофель режем пополам, добавляем соль и специи по вкусу. Запекаем при 200ºС — 30–35 минут в аэрогриле или 40–45 минут в духовке. Сохраняйте и пробуйте ?

♬ оригинальная аудиозапись — Оля Пинс

Об авторе: Оля Пинс

Оля Пинс — украинская фуд-блогерша из Харькова, специализирующаяся на темах правильного питания, похудения и планирования рациона.

Ведет основной русскоязычный канал (более 1,25 млн подписчиков), где делится рецептами для похудения, меню на день и методами приготовления еды на несколько дней.

Развивает отдельный канал "Оля Пинс — вкусные и простые рецепты!" (более 84 тыс. подписчиков) с контентом на украинском языке.

В своем блоге в Instagram она публикует короткие видео с рецептами "на каждый день" и лайфхаки по приготовлению простых и полезных блюд.

