Моника Белуччи показала двух красавиц-дочерей

Моника Белуччи снялась для глянца

59-летняя актриса, модель и красота всей Италии Моника Беллуччи, решила похвастаться своими красавицами-дочками, которых она родила от Венсана Касселя, французского актера.

На своей странице в Instagram, она опубликовала фото девушек и сделала трогательный пост. "Дева, Леони! Так мне повезло быть вашей матерью. Счастливого Дня матери всем", - написала она.

Моника Белуччи показала взрослых дочерей

Венсан Кассель и Моника Белуччи были в браке с 1999 до 2013 года. В этом браке родилось двое девочек - Леони и Дева.

Дева Кассель — 21-летняя модель и актриса. Она активно сотрудничает с мировыми брендами (Dior, Dolce & Gabbana) и снимается в кино.

Дочь Леони - менее публичная. Ей 15 лет. Впрочем, она уже появляется на обложках журналов.

О персоне: Моника Белуччи Моника Белуччи - итальянская актриса и модель. По данным Википедии, известность в кино ей принесли фильмы "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм", "007: Спектр", "По млечному пути", "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра". Моника Беллуччи — звезда таких неоднозначных (из-за многочисленных сцен насилия) фильмов, как "Доберман" и "Необратимость". Беллуччи была замужем за французским актером Венсаном Касселем. Старшая из дочерей от этого брака, Дева Кассель, — известная фотомодель.

