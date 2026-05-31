В РФ горит сверхважный объект: губернатор срочно обратился к россиянам

Анна Косик
31 мая 2026, 10:54
После удара украинских войск местные власти начали угрожать россиянам.
Топливно-энергетический комплекс РФ под ударом

Что сообщил Стерненко:

  • ВСУ атаковали важный объект в Кировской области
  • В результате атаки, вероятно, нарушен транзит нефти в РФ

Утром 31 мая Силы обороны поразили ЛВДС "Лазарево" в Кировской области страны-агрессора России. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко.

По его данным, эта линейная производственно-диспетчерская станция обеспечивает транзит западносибирской сырой нефти на российские НПЗ, а также на экспорт через Балтику.

Сообщения Стерненко о поражении в Кировской области
Сообщения Стерненко о поражении в Кировской области / фото: скриншот

Атаку на Кировскую область подтвердил и российский губернатор Александр Соколов. Однако он не уточнил, что именно было поражено. Зато начал запугивать россиян, которые публикуют фото с места удара в соцсетях.

"В социальных сетях, СМИ, других информационных ресурсах запрещено размещать фото, видеоматериалы, любую информацию об атаках и их последствиях", — написал он.

Когда начнутся массированные удары по Москве — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, удары по Москве будут становиться чаще и масштабнее, однако это будет происходить не сразу.

До Москвы дело дойдет в осенне-зимний период. Пока что украинские военные будут работать в других направлениях, изматывая Россию на других участках.

Напомним, Главред писал, что в промышленной части Саратова в ночь на воскресенье, 31 мая, вспыхнул масштабный пожар. Горожане рассказывали о громких взрывах и ярком сиянии над районом.

Ранее, в ночь на 30 мая, Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную операцию в глубине территории России. Под удар попали военный аэродром в Таганроге, где были поражены два самолета Ту-142 и ракетный комплекс "Искандер".

Накануне стало известно, что на территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания.

О персоне: Сергей Стерненко

Сергей Стерненко — украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014—2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного YouTube-канала. С 22 января 2026 года — советник министра обороны Украины Михаила Федорова по вопросам использования БПЛА на фронте российско-украинской войны.

