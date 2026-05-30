Почему Россия боится бить по правительственному кварталу: назван неожиданный нюанс

Жданов оценил вероятность ударов РФ по правительственным объектам в Киеве и объяснил, почему такие атаки маловероятны и носят скорее психологический характер.

Почему Россия боится наносить удары по правительственному кварталу — Жданов назвал причину

О чем рассказал Олег Жданов:

Удары РФ по правительственным зданиям в Киеве маловероятны

Сдерживающим фактором для атак является посольство Китая поблизости

Ни одна страна сейчас не проводит массовую эвакуацию дипломатов

Недавно российский МИД угрожал возможными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве. Однако удары по административным и правительственным зданиям маловероятны. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По словам Жданова, удары по улице Банковой и зданию Верховной Рады маловероятны. Он обратил внимание, что ранее председатель оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов также заявлял об отсутствии планов атаковать эти объекты, объясняя это тем, что там якобы не принимают ключевых решений.

В то же время эксперт считает, что истинная причина может заключаться в другом. По его мнению, важную роль играет расположение вблизи этих зданий посольства Китая, которое находится в радиусе примерно одного километра от Банковой и Верховной Рады. Именно этот фактор он назвал дополнительным сдерживающим элементом.

"Тем более, Китай, отвечая на вопросы журналистов о том, будет ли он вывозить из Киева своих дипломатов, заявил, что он за мир, тем самым дав понять, что Пекин не одобряет удары по украинской столице. А насчет вывоза дипломатов Китай скромно промолчал", — говорится в сообщении.

Жданов также подчеркнул, что в настоящее время ни одно государство не проводит массовой эвакуации своих дипломатических представительств из Украины, как это происходило накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, когда многие посольства заранее вывезли персонал и временно приостановили работу.

"Поэтому удары по административным зданиям, если и будут, будут наноситься исключительно с целью психологического воздействия. Во время Второй мировой войны в этом был смысл, и Гитлер пытался наносить удары по Москве, чтобы заставить правительство уехать из столицы. А сегодня центр принятия решений находится там, где находится человек или группа лиц, принимающих решения. Но такая Россия: она до сих пор воюет по шаблонам Второй мировой, а креативит крайне редко", — подытожил он.

Ответ председателя комитета Госдумы РФ по вопросам обороны Андрея Картаполова показал, что в Москве не считают Верховную Раду и Офис президента Украины настоящими центрами принятия решений в Киеве, даже после заявлений МИД о возможных ударах по этим объектам. По его мнению, реальными целями являются лишь защищенные командные пункты ВСУ, расположенные за пределами центра столицы.

Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин сделала важное заявление, подтверждающее, что Пекин пытается дистанцироваться от агрессивной риторики Москвы относительно ударов по Киеву и призывает к диалогу и переговорам. Это свидетельствует о неприятии Китаем ударов по украинской столице, что является важным сдерживающим фактором.

Как ранее сообщал Главред, Кремль рассматривает возможность регулярных атак по Киеву, но подчеркивает, что это не означает ежедневных ударов. Глава ЦПД при СНБОУ Андрей Коваленко отмечает, что основной целью таких действий является психологическое давление на население и международное сообщество для достижения политических целей России.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

