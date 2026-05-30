Всего несколько простых действий помогут уберечь авто от летней жары

Вы узнаете:
- Что стоит сделать с машиной до наступления сильной жары
- Какие ошибки водителей чаще всего приводят к перегреву авто
- Какие вещи в салоне становятся опасными под палящим солнцем
Летняя жара создает дополнительную нагрузку не только для водителя, но и для автомобиля. Высокие температуры могут повлиять на работу кондиционера, двигателя, лакокрасочного покрытия и элементов салона.
Эксперты советуют заранее подготовить автомобиль к жаркому сезону, чтобы избежать неприятных сюрпризов в дороге. Подробности рассказывает Главред со ссылкой на один из эпизодов "Сніданок з 1+1".
Как подготовить кондиционер автомобиля к жаре
Одним из первых шагов перед наступлением летней жары должна стать проверка системы кондиционирования.
"Проверить состояние кондиционера нужно еще до того, как собираетесь ездить в жару", – подчеркивает эксперт.
Своевременная диагностика поможет выявить неисправности и обеспечит комфортную температуру в салоне даже в самые жаркие дни.
Какое моторное масло использовать летом
Жаркая погода влияет на работу двигателя, поэтому важно правильно подобрать моторное масло.
"Также вовремя подберите правильное моторное масло. Летом лучше подойдет вязкое", – объясняет специалист.
Соответствие масла сезонным условиям поможет снизить нагрузку на двигатель и обеспечить его стабильную работу.
Что нельзя оставлять в автомобиле во время жары
В закрытом автомобиле температура может быстро подниматься до опасных значений. Именно поэтому не стоит оставлять внутри предметы, которые могут представлять угрозу.
"Не оставляйте в закрытой машине взрывоопасные предметы: зажигалки, аэрозоли и легковоспламеняющиеся вещества. Под воздействием солнечных лучей они могут загореться", – предупреждает специалист.
Как защитить покрытие автомобиля
После мытья автомобиля важно тщательно вытирать кузов насухо. В противном случае капли воды могут негативно повлиять на состояние покрытия.
"Тщательно вытирайте машину после мытья. Капли воды на лакокрасочном покрытии действуют как линза, поэтому поверхность в таких местах может быстро выгореть", – отмечает эксперт.
Это простое действие поможет сохранить внешний вид автомобиля и избежать повреждения краски.
Как защитить салон автомобиля от солнца
Прямые солнечные лучи могут приводить к перегреву салона и ускоренному износу материалов.
"Защищайте салон машины от попадания прямых солнечных лучей. Частично в этом поможет тонировка. А особенно пригодятся специальные защитные экраны. Они немного снизят температуру в салоне", – советует специалист.
Использование защитных экранов позволяет сделать пребывание в автомобиле более комфортным даже после длительной стоянки на солнце.
Об источнике: "Сніданок з 1+1"
"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.
"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.
