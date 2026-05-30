Всего несколько простых действий помогут уберечь авто от летней жары

Водителям объяснили, как подготовить автомобиль к летней жаре, чтобы избежать перегрева двигателя, повреждения салона и проблем с кондиционером.

https://glavred.info/lifehack/vsego-neskolko-prostyh-deystviy-pomogut-uberech-avto-ot-letney-zhary-10769039.html Ссылка скопирована

Эксперты советуют заранее подготовить автомобиль к жаркому сезону / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что стоит сделать с машиной до наступления сильной жары

Какие ошибки водителей чаще всего приводят к перегреву авто

Какие вещи в салоне становятся опасными под палящим солнцем

Летняя жара создает дополнительную нагрузку не только для водителя, но и для автомобиля. Высокие температуры могут повлиять на работу кондиционера, двигателя, лакокрасочного покрытия и элементов салона.

Эксперты советуют заранее подготовить автомобиль к жаркому сезону, чтобы избежать неприятных сюрпризов в дороге. Подробности рассказывает Главред со ссылкой на один из эпизодов "Сніданок з 1+1".

видео дня

Как подготовить кондиционер автомобиля к жаре

Одним из первых шагов перед наступлением летней жары должна стать проверка системы кондиционирования.

"Проверить состояние кондиционера нужно еще до того, как собираетесь ездить в жару", – подчеркивает эксперт.

Своевременная диагностика поможет выявить неисправности и обеспечит комфортную температуру в салоне даже в самые жаркие дни.

Какое моторное масло использовать летом

Жаркая погода влияет на работу двигателя, поэтому важно правильно подобрать моторное масло.

Летом лучше подойдет вязкое масло / Фото: скриншот с Youtube

"Также вовремя подберите правильное моторное масло. Летом лучше подойдет вязкое", – объясняет специалист.

Соответствие масла сезонным условиям поможет снизить нагрузку на двигатель и обеспечить его стабильную работу.

Что нельзя оставлять в автомобиле во время жары

В закрытом автомобиле температура может быстро подниматься до опасных значений. Именно поэтому не стоит оставлять внутри предметы, которые могут представлять угрозу.

В закрытом автомобиле температура может быстро подниматься до опасных значений / Фото: скриншот с Youtube

"Не оставляйте в закрытой машине взрывоопасные предметы: зажигалки, аэрозоли и легковоспламеняющиеся вещества. Под воздействием солнечных лучей они могут загореться", – предупреждает специалист.

Как защитить покрытие автомобиля

После мытья автомобиля важно тщательно вытирать кузов насухо. В противном случае капли воды могут негативно повлиять на состояние покрытия.

"Тщательно вытирайте машину после мытья. Капли воды на лакокрасочном покрытии действуют как линза, поэтому поверхность в таких местах может быстро выгореть", – отмечает эксперт.

Это простое действие поможет сохранить внешний вид автомобиля и избежать повреждения краски.

Как защитить салон автомобиля от солнца

Прямые солнечные лучи могут приводить к перегреву салона и ускоренному износу материалов.

"Защищайте салон машины от попадания прямых солнечных лучей. Частично в этом поможет тонировка. А особенно пригодятся специальные защитные экраны. Они немного снизят температуру в салоне", – советует специалист.

Использование защитных экранов позволяет сделать пребывание в автомобиле более комфортным даже после длительной стоянки на солнце.

Смотрите в видео о том, как уберечь свой автомобиль от жары:

Вам может быть интересно:

Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред