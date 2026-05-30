Всего несколько простых действий помогут уберечь авто от летней жары

Константин Пономарев
30 мая 2026, 15:51
Водителям объяснили, как подготовить автомобиль к летней жаре, чтобы избежать перегрева двигателя, повреждения салона и проблем с кондиционером.
Эксперты советуют заранее подготовить автомобиль к жаркому сезону

  • Что стоит сделать с машиной до наступления сильной жары
  • Какие ошибки водителей чаще всего приводят к перегреву авто
  • Какие вещи в салоне становятся опасными под палящим солнцем

Летняя жара создает дополнительную нагрузку не только для водителя, но и для автомобиля. Высокие температуры могут повлиять на работу кондиционера, двигателя, лакокрасочного покрытия и элементов салона.

Эксперты советуют заранее подготовить автомобиль к жаркому сезону, чтобы избежать неприятных сюрпризов в дороге. Подробности рассказывает Главред со ссылкой на один из эпизодов "Сніданок з 1+1".

Как подготовить кондиционер автомобиля к жаре

Одним из первых шагов перед наступлением летней жары должна стать проверка системы кондиционирования.

"Проверить состояние кондиционера нужно еще до того, как собираетесь ездить в жару", – подчеркивает эксперт.

Своевременная диагностика поможет выявить неисправности и обеспечит комфортную температуру в салоне даже в самые жаркие дни.

Какое моторное масло использовать летом

Жаркая погода влияет на работу двигателя, поэтому важно правильно подобрать моторное масло.

Летом лучше подойдет вязкое масло

"Также вовремя подберите правильное моторное масло. Летом лучше подойдет вязкое", – объясняет специалист.

Соответствие масла сезонным условиям поможет снизить нагрузку на двигатель и обеспечить его стабильную работу.

Что нельзя оставлять в автомобиле во время жары

В закрытом автомобиле температура может быстро подниматься до опасных значений. Именно поэтому не стоит оставлять внутри предметы, которые могут представлять угрозу.

В закрытом автомобиле температура может быстро подниматься до опасных значений

"Не оставляйте в закрытой машине взрывоопасные предметы: зажигалки, аэрозоли и легковоспламеняющиеся вещества. Под воздействием солнечных лучей они могут загореться", – предупреждает специалист.

Как защитить покрытие автомобиля

После мытья автомобиля важно тщательно вытирать кузов насухо. В противном случае капли воды могут негативно повлиять на состояние покрытия.

"Тщательно вытирайте машину после мытья. Капли воды на лакокрасочном покрытии действуют как линза, поэтому поверхность в таких местах может быстро выгореть", – отмечает эксперт.

Это простое действие поможет сохранить внешний вид автомобиля и избежать повреждения краски.

Как защитить салон автомобиля от солнца

Прямые солнечные лучи могут приводить к перегреву салона и ускоренному износу материалов.

"Защищайте салон машины от попадания прямых солнечных лучей. Частично в этом поможет тонировка. А особенно пригодятся специальные защитные экраны. Они немного снизят температуру в салоне", – советует специалист.

Использование защитных экранов позволяет сделать пребывание в автомобиле более комфортным даже после длительной стоянки на солнце.

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

