"Несмотря на предательство": украинский фильм получил престижную премию "Эмми"

Виталий Кирсанов
30 мая 2026, 13:47обновлено 30 мая, 14:47
Фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" получил премию "Эмми".
"2000 метров до Андреевки" получил премию "Эмми" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mstyslav.chernov

Кратко:

  • Фильм был представлен сразу в шести номинациях
  • Церемония награждения состоялась 27 и 28 мая

Документальный фильм "2000 метров до Андреевки" украинского режиссера Мстислава Чернова получил престижную премию "Эмми" в номинации "Выдающаяся режиссерская работа". О победе украинского фильма сообщило издание Deadline.

В целом фильм был представлен сразу в шести номинациях, среди которых -

  • Лучший документальный фильм,
  • Выдающийся сценарий,
  • Выдающаяся операторская работа,
  • Выдающийся монтаж.

Церемония награждения состоялась 27 и 28 мая. На сцену за наградой вышли сооператор фильма Александр Бабенко и продюсер фильма Мишель Мизнер.

Во время речи Мизнер зачитала обращение от Мстислава Чернова, который не смог приехать на церемонию из-за семейных обстоятельств.

"Каждый день украинские города подвергаются нападениям, а мирные жители гибнут от ракет и бомб. Именно об этом наш фильм. О том, как, несмотря на нападения и предательство, украинцы выжили и больше не являются жертвами", - прозвучало со сцены.

Вместе с военными на позициях работали и сам режиссер, а также фотограф Александр Бабенко, которые документировали продвижение украинских защитников под постоянными обстрелами.

Кстати, ранее лента получила награды за лучшую режиссуру и как лучший документальный фильм от Гильдии режиссеров США, кинофестиваля "Сандэнс" и кинофестиваля в Стокгольме.

Кроме того, проект получил номинацию на британскую премию BAFTA, вошел в шортлист кинопремии "Оскар", а на отечественном фестивале Docudays UA собрал сразу три награды.

О чем лента

В основе сюжета - события украинского контрнаступления 2023 года. Мстислав Чернов вместе с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады прошел путь освобождения стратегически важного села Андреевка Донецкой области, которое было отрезано минными полями и доступно только через узкий лесной клочок.

Мстислав Чернов
Мстислав Чернов / Инфографика: Главред

О персоне: Мстислав Чернов

Мстислав Чернов - украинский видеожурналист Associated Press, режиссер и фотограф, чьи работы получили мировое признание. В 2024 году он принес Украине первый в истории "Оскар" за документальную ленту "20 дней в Мариуполе".

Работает с Associated Press с 2014 года. Освещал войны в Сирии, Ираке, Нагорном Карабахе, а также Революцию Достоинства и российско-украинскую войну.

Лауреат Пулитцеровской премии (2023) в категории "За служение обществу".

В 2020 году опубликовал роман "Времена сновидений" (укр. "Часи сновидінь").

Чернов также известен как общественный деятель, был президентом Украинской ассоциации профессиональных фотографов.

