'Несмотря на предательство': украинский фильм получил престижную премию 'Эмми'

Кратко:
- Фильм был представлен сразу в шести номинациях
- Церемония награждения состоялась 27 и 28 мая
Документальный фильм "2000 метров до Андреевки" украинского режиссера Мстислава Чернова получил престижную премию "Эмми" в номинации "Выдающаяся режиссерская работа". О победе украинского фильма сообщило издание Deadline.
В целом фильм был представлен сразу в шести номинациях, среди которых -
- Лучший документальный фильм,
- Выдающийся сценарий,
- Выдающаяся операторская работа,
- Выдающийся монтаж.
Церемония награждения состоялась 27 и 28 мая. На сцену за наградой вышли сооператор фильма Александр Бабенко и продюсер фильма Мишель Мизнер.
Во время речи Мизнер зачитала обращение от Мстислава Чернова, который не смог приехать на церемонию из-за семейных обстоятельств.
"Каждый день украинские города подвергаются нападениям, а мирные жители гибнут от ракет и бомб. Именно об этом наш фильм. О том, как, несмотря на нападения и предательство, украинцы выжили и больше не являются жертвами", - прозвучало со сцены.
Вместе с военными на позициях работали и сам режиссер, а также фотограф Александр Бабенко, которые документировали продвижение украинских защитников под постоянными обстрелами.
Кстати, ранее лента получила награды за лучшую режиссуру и как лучший документальный фильм от Гильдии режиссеров США, кинофестиваля "Сандэнс" и кинофестиваля в Стокгольме.
Кроме того, проект получил номинацию на британскую премию BAFTA, вошел в шортлист кинопремии "Оскар", а на отечественном фестивале Docudays UA собрал сразу три награды.
О чем лента
В основе сюжета - события украинского контрнаступления 2023 года. Мстислав Чернов вместе с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады прошел путь освобождения стратегически важного села Андреевка Донецкой области, которое было отрезано минными полями и доступно только через узкий лесной клочок.
Последние новости кино
Ранее Главред сообщал, кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер нового экшн-фильма "Мятеж" (Mutiny), главную роль в котором исполнил один из самых узнаваемых актеров жанра - Джейсон Стейтем.
Также мини-сериал "Динозавры", исполнительным продюсером которого выступил Стивен Спилберг, стремительно покоряет зрителей платформы Netflix. Успех научно-популярного шоу стал неожиданным конкурентом для привычных хитов в жанре триллера и фантастики.
Американский популярный сериал "Медведь", вошедший в топ-10 рейтинга сериалов на Metacritic и получивший 11 статуэток престижной кинопремии "Эмми-2024", закрывается.
Вас может заинтересовать:
- "От Bonjour до Au revoir": сериал "Эмили в Париже" завершится на шестом сезоне
- Marvel показала трейлер второго сезона "Людей Икс ’97": дата премьеры
- "Не буду шутовским кузеном": Николас Кейдж сменил фамилию
О персоне: Мстислав Чернов
Мстислав Чернов - украинский видеожурналист Associated Press, режиссер и фотограф, чьи работы получили мировое признание. В 2024 году он принес Украине первый в истории "Оскар" за документальную ленту "20 дней в Мариуполе".
Работает с Associated Press с 2014 года. Освещал войны в Сирии, Ираке, Нагорном Карабахе, а также Революцию Достоинства и российско-украинскую войну.
Лауреат Пулитцеровской премии (2023) в категории "За служение обществу".
В 2020 году опубликовал роман "Времена сновидений" (укр. "Часи сновидінь").
Чернов также известен как общественный деятель, был президентом Украинской ассоциации профессиональных фотографов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред