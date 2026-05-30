'Несмотря на предательство': украинский фильм получил престижную премию 'Эмми'

Фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" получил премию "Эмми".

"2000 метров до Андреевки" получил премию "Эмми"

Документальный фильм "2000 метров до Андреевки" украинского режиссера Мстислава Чернова получил престижную премию "Эмми" в номинации "Выдающаяся режиссерская работа". О победе украинского фильма сообщило издание Deadline.

В целом фильм был представлен сразу в шести номинациях, среди которых -

Лучший документальный фильм,

Выдающийся сценарий,

Выдающаяся операторская работа,

Выдающийся монтаж.

Церемония награждения состоялась 27 и 28 мая. На сцену за наградой вышли сооператор фильма Александр Бабенко и продюсер фильма Мишель Мизнер.

Во время речи Мизнер зачитала обращение от Мстислава Чернова, который не смог приехать на церемонию из-за семейных обстоятельств.

"Каждый день украинские города подвергаются нападениям, а мирные жители гибнут от ракет и бомб. Именно об этом наш фильм. О том, как, несмотря на нападения и предательство, украинцы выжили и больше не являются жертвами", - прозвучало со сцены.

Вместе с военными на позициях работали и сам режиссер, а также фотограф Александр Бабенко, которые документировали продвижение украинских защитников под постоянными обстрелами.

Кстати, ранее лента получила награды за лучшую режиссуру и как лучший документальный фильм от Гильдии режиссеров США, кинофестиваля "Сандэнс" и кинофестиваля в Стокгольме.

Кроме того, проект получил номинацию на британскую премию BAFTA, вошел в шортлист кинопремии "Оскар", а на отечественном фестивале Docudays UA собрал сразу три награды.

О чем лента

В основе сюжета - события украинского контрнаступления 2023 года. Мстислав Чернов вместе с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады прошел путь освобождения стратегически важного села Андреевка Донецкой области, которое было отрезано минными полями и доступно только через узкий лесной клочок.

О персоне: Мстислав Чернов Мстислав Чернов - украинский видеожурналист Associated Press, режиссер и фотограф, чьи работы получили мировое признание. В 2024 году он принес Украине первый в истории "Оскар" за документальную ленту "20 дней в Мариуполе". Работает с Associated Press с 2014 года. Освещал войны в Сирии, Ираке, Нагорном Карабахе, а также Революцию Достоинства и российско-украинскую войну. Лауреат Пулитцеровской премии (2023) в категории "За служение обществу". В 2020 году опубликовал роман "Времена сновидений" (укр. "Часи сновидінь"). Чернов также известен как общественный деятель, был президентом Украинской ассоциации профессиональных фотографов.

