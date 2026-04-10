Вышел трейлер боевика "Мятеж" с Джейсоном Стейтемом

Виталий Кирсанов
10 апреля 2026, 15:12
Сюжет разворачивается вокруг Коула Рида - бывшего спецназовца и офицера полиции Нью-Йорка.
Вышел трейлер боевика "Мятеж" с Джейсоном Стейтемом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jasonstatham

Кратко:

  • Режиссером проекта стал Жан-Франсуа Рише
  • Съемки ленты проходили в Лондоне осенью 2024 года

Кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер нового экшн-фильма "Мятеж" (Mutiny), главную роль в котором исполнил один из самых узнаваемых актеров жанра - Джейсон Стейтем.

Сюжет разворачивается вокруг Коула Рида - бывшего спецназовца и офицера полиции Нью-Йорка, который после службы переходит в сферу частной охраны. Его жизнь резко меняется, когда его обвиняют в убийстве близкого друга - тайского миллиардера Тибу. Пытаясь докопаться до правды, герой выходит на след масштабного международного заговора.

В фильме также снялись Аннабелль Уоллис, Джейсон Вонг, Арнас Федаравичус, Роланд Мюллер и другие актеры.

Режиссером проекта стал Жан-Франсуа Рише, известный по картинам "Нападение на 13-й участок" и "Враг государства №1".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости кино

Ранее Главред сообщал, что свой 72-й день рождения отметил легендарный Джеки Чан — человек-эпоха, объединивший в себе таланты актера, каскадера, режиссера и мастера боевых искусств. Узнайте топ самых знаковых фильмов актера, которые стоит пересмотреть.

Также мини-сериал "Динозавры", исполнительным продюсером которого выступил Стивен Спилберг, стремительно покоряет зрителей платформы Netflix. Успех научно-популярного шоу стал неожиданным конкурентом для привычных хитов в жанре триллера и фантастики.

Кто такой Джейсон Стейтем

Джейсон Стейтем - британский актер, известный по фильмам режиссера Гая Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Револьвер", "Гнев человеческий", "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"), дилогии "Адреналин", а также сериям "Перевозчик", "Неудержимые" и "Форсаж", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Джейсон Стэтхэм новости шоу бизнеса новости кино
Буданов заявил о скором окончании войны: в Кремле ему ответили

Холода будут отступать: когда в Украину придет потепление

Реально ли вторжение из Приднестровья и "буферная зона" в Винницкой области: что известно

Реклама

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

