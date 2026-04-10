Вышел трейлер боевика "Мятеж" с Джейсоном Стейтемом

Сюжет разворачивается вокруг Коула Рида - бывшего спецназовца и офицера полиции Нью-Йорка.

Режиссером проекта стал Жан-Франсуа Рише

Съемки ленты проходили в Лондоне осенью 2024 года

Кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер нового экшн-фильма "Мятеж" (Mutiny), главную роль в котором исполнил один из самых узнаваемых актеров жанра - Джейсон Стейтем.

Сюжет разворачивается вокруг Коула Рида - бывшего спецназовца и офицера полиции Нью-Йорка, который после службы переходит в сферу частной охраны. Его жизнь резко меняется, когда его обвиняют в убийстве близкого друга - тайского миллиардера Тибу. Пытаясь докопаться до правды, герой выходит на след масштабного международного заговора.

В фильме также снялись Аннабелль Уоллис, Джейсон Вонг, Арнас Федаравичус, Роланд Мюллер и другие актеры.

Режиссером проекта стал Жан-Франсуа Рише, известный по картинам "Нападение на 13-й участок" и "Враг государства №1".

Ранее Главред сообщал, что свой 72-й день рождения отметил легендарный Джеки Чан — человек-эпоха, объединивший в себе таланты актера, каскадера, режиссера и мастера боевых искусств. Узнайте топ самых знаковых фильмов актера, которые стоит пересмотреть.

Также мини-сериал "Динозавры", исполнительным продюсером которого выступил Стивен Спилберг, стремительно покоряет зрителей платформы Netflix. Успех научно-популярного шоу стал неожиданным конкурентом для привычных хитов в жанре триллера и фантастики.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Джейсон Стейтем Джейсон Стейтем - британский актер, известный по фильмам режиссера Гая Ричи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой куш", "Револьвер", "Гнев человеческий", "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"), дилогии "Адреналин", а также сериям "Перевозчик", "Неудержимые" и "Форсаж", сообщает Википедия.

